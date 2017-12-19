Бюджет Хабаровска принят. Депутаты городской думы одобрили проект главного финансового документа будущего года. Доходы планируются в размере 12 миллиардов 580 миллионов рублей, расходы – 13 миллиардов 324 миллиона рублей. Дефицит составил 9 процентов. По своей структуре бюджет останется социально ориентированным. Социально значимые расходы составят порядка 8 миллиардов рублей, или 60 процентов от общего объема расходов бюджета. Программные расходы 90 процентов от общего объема бюджета города. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Планируется 26 муниципальных программ, что больше, чем в прошлом году, в связи с принятием новых программных документов: «Повышение качества транспортного обслуживания пассажиров» и «Формирование совмещенной городской среды». Самая большая статья расходов традиционно – просветительская деятельность. На муниципальную программу «Повышение и качество доступности образования» планируется потратить 6 миллиардов 810 миллионов рублей, то есть почти половину всей городской казны. Это субсидии на выполнение муниципального задания для учреждений отрасли, расходы на содержание зданий, зарплата педагогам.

Понадобятся средства на строительство школы в микрорайоне «Волочаевский городок» и стадиона школы №47. Более 717 миллионов рублей будет выделено на развитие культуры, а без малого полмиллиарда – на финансирование физкультуры и спорта, свыше 90 миллионов рублей – на программу «Молодежь Хабаровска». 1 миллиард 375 миллионов рублей составят расходы на развитие городской дорожной сети и благоустройство Хабаровска. Планируется провести капитальный ремонт ряда дорог. Еще почти 395 миллионов рублей понадобится на финансирование программы «Повышение качества ЖКХ». Вместе с планом расходов и доходов на будущий год депутаты одобрили проект бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов. Их параметры сопоставимы с финансовым документом — 2018.