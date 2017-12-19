Хабаровским школьникам подарили ледовую сказку. Красочный, зрелищный спортивно-музыкальный сюрприз школяры дальневосточной столицы получают от мэра Хабаровска Александра Соколова уже пятый год подряд. По специальному приглашению градоначальника в дальневосточную столицу, как и в прошлые годы, приехал с новогодним шоу театр «Ледовая симфония» под руководством заслуженного мастера спорта России, серебряного призера Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпиона мира и Европы Ильи Авербуха. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

На этот раз юным дальневосточникам артисты презентовали интерпретацию сказки братьев Гримм «Бременские музыканты». Накануне актеры-фигуристы дали два спектакля подряд в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум арена», которые, в общей сложности, увидели около 10 тысяч девчонок и мальчишек – от первоклашек до выпускников. Как рассказала начальник управления образования администрации Хабаровска Ольга Тен, главные зрители – школьники, особо отличившиеся своим усердием в получении знаний (победители всевозможных конкурсов и образовательных олимпиад), ребята, одержавшие значимые победы в спорте не только на уровне города, и края, достигших высокого уровня мастерства в разных видах творчества.

«Своим упорным трудом и талантом ребята заслужили этот волшебный новогодний подарок», — сказала Ольга Тен. В начале празднества с наступающим Новым годом учащихся поздравил мэр Хабаровска. Он похвалил всех ребят, пришедших на представление, за успехи, которых они добились в учебе, спорте, творчестве, общественной жизни, пожелал им дальнейших побед, много радости и исполнения самых заветных желаний в наступающем году.

Завершив свое поздравление, Александр Соколов передал эстафету Деду Морозу со Снегурочкой – непосредственно «вручившим» школьникам долгожданный подарок: ледовую сказку. Сизая дымка, блуждающие лучи прожекторов, персонажи в красочных костюмах и ярком гриме создали на катке поистине волшебную атмосферу, а сложные, порой даже рискованные трюки, мастерски выполняемые артистами труппы (многие из них — мастера спорта), не оставили равнодушными ни детей, ни взрослых.