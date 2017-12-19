В Хабаровске на площади им. Ленина официально открылся «зимний городок». Для жителей и гостей краевого центра была организована развлекательно-игровая программа с розыгрышем призов. Десятки хабаровчан и гостей города совершили танцевальное путешествие по различным странам. В завершение праздника Дед Мороз и Снегурочка зажгли огни на главной ёлке края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в комитете по молодежной политике Правительства региона, для создания новогодней атмосферы на главной площади Хабаровска было заготовлено около 900 кубометров льда и 800 кубометров искусственного снега. В детской зоне организовали две горки, а также сказочный лабиринт.

Традиционно площадь украшают снежные и ледяные скульптуры. В новом году праздничное убранство площади им. Ленина дополнят фигуры, которые изготовят художники в рамках международного конкурса «Ледовая фантазия». Творческое состязание пройдет с 18 по 22 января 2018 года. Всем командам предоставят одинаковые ледовые блоки размером 2 на 2 метра. Тематика фигур, как и в прошлые годы, будет свободной.

По распоряжению Губернатора края, награда за третье место составит 100 тыс. руб., за второе место – 150 тыс., за первое – 200 тыс. руб. Кроме того, по итогам конкурса будут вручены два специальных приза жюри, а также пять наград за активное участие.

Одновременно с международным состоится и уже ставший традиционным молодежный конкурс ледовых скульптур. Его участниками станут начинающие мастера Хабаровского края. Победители будут награждены денежными премиями в размере от 20 до 30 тыс. руб.