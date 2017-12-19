На автодороге Лидога – Ванино запущены первые базовые станции сотовой связи

Три базовые станции подвижной радиотелефонной связи установлены на автодороге Лидога – Ванино. Благодаря новому оборудованию появилась возможность осуществить экстренный вызов в службу спасения «112». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как напомнили в министерстве информационных технологий и связи края, строительство так называемой «тихоокеанской трассы», которая проходит по заповедным местам, завершилось в октябре этого года. Отсутствие инфраструктуры и возможности подключения к электроэнергии на некоторых удаленных участках исключало возможность оснащения автодороги экстренной аварийной связью.

Благодаря активному взаимодействию Правительства края и Тихоокеанского государственного университета было разработано техническое решение с использованием альтернативных источников энергии (солнечных батарей и ветрогенераторов). Студенты участвовали в проекте на всех этапах, начиная с проектно-изыскательских и заканчивая пуско-наладочными работами.

К установке экспериментального оборудования подключилось ПАО «МТС», абонентам которого помимо экстренных вызов «112», будет доступна голосовая мобильная связь. Абоненты других сотовых операторов пока смогут осуществлять звонки только в «службу спасения». На данный момент услугами связи дополнительно обеспечено 49 км автодороги, общее покрытие трассы сотовой связью составляет 32%.

«Сегодня мы запустили три первые точки подвижной радиотелефонной связи. До конца 2020 года предусмотрено строительство еще 14 базовых станций, что обеспечит услугами связи до 74% трассы. Я убежден, что результатом нашего дальнейшего сотрудничества станет максимальное покрытие автодороги услугами сотовых операторов», — отметил министр информационных технологий и связи края Сергей Федоров.

Напомним, автодорога Лидога – Ванино — один из главных транспортных узлов региона, которая связывает шесть муниципальных районов и выводит транспортный поток федеральных трасс «Амур» и «Уссури» к городу Президентского внимания – Комсомольску-на-Амуре, а также к морским международным портам Ванино и Советская Гавань.