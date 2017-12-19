Резидент ТОР «Хабаровск» разработал обеззараживающее средство для МЧС

Копания «Профидез-ДВ» по заявке управления МЧС по Приморскому краю создала современное импортозамещающее средство против стойких патогенных вирусов, бактерий и грибов. Поставки спецсредства начнутся в 2018 году.

Завод по производству современных дезинфицирующих, чистящих и моющих средств запущен в работу в 2017 году на площадке индустриального парка «Авангард» в ТОР «Хабаровск». Предприятие уже сформировало производственную программу на 2018 год и планирует обеспечить крупные медицинские учреждения и ведомства Дальнего Востока продукцией на общую сумму около70 млн рублей.

Линейка продукции ООО «Профидез-ДВ» насчитывает более 30 продуктов и будет расширена. В процессе доставки находится вторая линия по розливу и упаковке продукции. На дальнейших этапах развития компания построит собственную производственную площадку, выход на рынки стран АТР рассматривается к 2022 году.

«Мы ведем регулярное взаимодействие с дочерней организацией Корпорации развития Дальнего Востока – Управляющей компанией ТОР «Хабаровск». В настоящее время подали заявку на организацию автобусного маршрута и установку остановки общественного транспорта вблизи завода. Этот вопрос для нас является актуальным, так как все больше производств появляется вокруг, все больше людей работают», – говорит врио директора ООО «Профидез-ДВ» Виктор Юрченко.

ТОР «Хабаровск» стала первой территорией опережающего развития, созданной в России. Она образована Постановлением правительства РФ от 25 июня 2015 года. На сегодняшний день в ТОР «Хабаровск» осуществляют деятельность 25 резидентов. Общий объем инвестиций в рамках подписанных соглашений составляет 33 млрд рублей. Полная реализация заявленных проектов позволит создать 2746 рабочих мест. На ведение инвестиционной деятельности на всех 18 территориях опережающего развития АО «КРДВ» рассматривает 27 заявок. При сумме заявленных инвестиций в 142 млрд рублей планируется создать 5359 рабочих мест.