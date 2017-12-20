В Хабаровске торжественно подвели итоги первого года программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации. Всего же она рассчитана до 2025 года. За это время в краевом центре планируют восстановить и построить 452 км дорог, что составляет более 85% всех транспортных связей Хабаровска. При содействии краевого правительства муниципалитет вступил в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги» и получил внушительный объем субсидий на 2017 год – более 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Городской бюджет поучаствовал в программе 142 миллионами рублей. «Всего за этот год удалось привести в нормативное состояние 37 км дорог. В эксплуатацию сдана третья очередь улицы Краснореченской от Индустриальной до Богачева. Построены три новые подъездные трассы к ТОСЭРАМ – улицы Суворова, Сидоренко и Новая. В городе был проведен текущий ремонт дорог по 30 улицам.

Реконструирована линия наружного освещения на проспекте 60-летия Октября и улице Дзержинского, протяженностью более 4 км», — рассказал начальник управления дорог и благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо. По его информации, в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации выполнялись мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. На эти цели было израсходовано более 246 миллионов рублей. На 5 крупных магистралях было установлено 25 систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

41 перекресток в Хабаровске оборудовали системами контроля. Ими могут управлять специалисты МУП «НПЦ организации дорожного движения». Модернизировано 7 светофорных объектов в разных частях города. «Все изменения, которые произошли за этот год, видны хабаровчанам. Улучшилось качество дорог, они стали безопаснее. Задача была непростая, и предприятия благоустройства с ней справились. Больше всего в этом плане сдерживающим фактором были процедуры подготовки к строительству дорог. Например, для ремонта улицы Донской почти 9 месяцев ушло на оформление заказов, проведения тендеров и других процедур, а построили дорогу за 2 месяца. Поэтому мы уже сейчас, в декабре, начинаем готовиться к ремонту дорог в следующем году.

В январе-феврале будем проводить аукционы», — отметил мэр Хабаровска Александр Соколов. В следующем году по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации будет отремонтировано более 93 км дорог. Объем финансирования нескольких уровней бюджетов превысит 1 миллиард 600 миллионов рублей. Дорожные строители в 2018 году продолжат капитальный ремонт улицы Краснореченской от Богачева до Прогрессивной. Начнутся масштабные работы по реконструкции улицы Тихоокеанской.

В планы ремонта объектов дорожной сети включены 65 улиц, где полностью поменяют асфальтовое покрытие. «В следующем году, к сожалению, основной объем работ будет упираться в ремонт дорожного полотна. Хотелось бы заниматься всей дорожной инфраструктурой. Там, где будет крайне необходимо отремонтировать бордюр, провести озеленение, наладить освещение, и главное, установить водоотведение, будем изыскивать средства из городского бюджета. Это надо делать. Это качество дорог, это качество жизни», — подчеркнул мэр. В ходе торжественного мероприятия благодарности министерства промышленности и транспорта Хабаровского края и администрации Хабаровска получили участники программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации.