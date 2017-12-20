Общественные катки открыты в каждом районе Хабаровска. В краевом центре работают 10 катков на стадионах и в парках. Кроме того, специалисты управления по физической культуре и спорту начали проверку ледовых коробок во дворах. В этом году на жилмассивах залили 73 площадки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В Индустриальном районе открылись 28 мест для катания, в Краснофлотском – 18, в Железнодорожном – 14. Семь площадок готовят в Центральном районе и шесть – в Кировском.

Прокат коньков на городских стадионах и в парках стоит от 100 до 300 рублей за час.

— каток на стадионе «Нефтяник» (ул. Орджоникидзе, 14) – стоимость проката коньков 120 руб./час;

— каток на стадионе «Заря» (пос. им. Горького, ул. Воровского, 17) – прокат коньков 120 руб./час;

— каток на стадионе «Динамо» (ул. Карла Маркса, 62) – прокат коньков от 100 руб./час;

— каток «Арсенал» (ул. Тихоокеанская, 73а) – прокат коньков от 150 до 200 руб./час;

— стадион «Юность» (ул. Королева, 4г) – прокат коньков 115 руб./час;

— каток на набережной (стадион им. Ленина) – прокат коньков от 200 руб./час;

— каток в детском парке им. Гайдара – прокат коньков от 100 руб./час;

— каток «Южный полюс» (ул. Герцена, 2) – прокат коньков от 100 руб./час;

— каток туристического комплекса «Заимка» – прокат коньков от 300 руб./час;

— каток возле кинотеатра «Хабаровск» (ул. Стрельникова, 4) – прокат коньков 100 руб./час.