В Хабаровске обсудили вопросы обеспечения транспортной безопасности

В Хабаровске состоялись публичные обсуждения правоприменительной практики в сфере транспортной безопасности. Итоги деятельности за 2017 год представили специалисты управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ДФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Управление занимается контролем за соблюдением требований по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, а также на воздушном, железнодорожном, автомобильном, городском наземном электрическом и водном транспорте. По состоянию на 20 декабря 2017 года специалисты ведомства провели 563 проверки, в ходе которых было выявлено 5687 нарушений.

Как подчеркнули в УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора, к наиболее частым нарушениям относятся: невыполнение планов обеспечения транспортной безопасности в установленные законом сроки, несоответствие технической оснащенности объектов инфраструктуры, отсутствие сотрудников, подготовленных и аттестованных с целью защиты транспортных транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства и др.

Отметим, публичные обсуждения состоялись в рамках приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», разработанной по поручению Президента РФ Владимира Путина. Документ, утвержденный в декабре прошлого года, предполагает глубокую модификацию существующих процессов в сфере осуществления государственного контроля (надзора).