Хабаровск привыкает к безналичной системе оплаты проезда в пассажирском транспорте. Сегодня идет третий день эксперимента, запущенного совместно городским управлением транспорта и Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк». О том, как продвигается дело, рассказал начальник заместитель начальника отдела городского управления транспорта Владимир Карпочев. В частности, он отметил, что сегодня по хабаровским дорогам курсируют 62 автобуса (это пока только 10% от общего количества городского пассажирского транспорта, включая пригородные маршруты), в которых кондукторы встречают пассажиров с платежными терминалами наперевес. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Некоторые хабаровчане вместо денег уже протягивают билетерам пластиковые «единые транспортные карты» и брелоки с аналогичной функцией, а те в ответ вручают им чеки вместо привычных билетов. На этом платежном документе отражен номер маршрута, стоимость проезда и время внесения оплаты.

В настоящий момент система функционирует на автобусных маршрутах №№ 80, 81, 89, 29К и 29П, 30, 10, 40, 14 и 14В, 26. Всего до наступления Нового года ею оборудуют в общей сложности машины, идущие по 30 направлениям. Первыми свои автобусы на «безнал» переводят частные перевозчики, а к концу 2018 года, по словам Карпочева, на эту форму расчета перейдет и весь муниципальный пассажирский транспорт – включая трамваи и троллейбусы. «Горожане восприняли новацию с энтузиазмом: из 1400 транспортных карт, изготовленных в рамках первой партии, уже продано населению около 1200. Также пассажирами приобретены порядка 400 «проездных» брелоков.

А сегодня мы начали получать и обещанные хабаровчанам силиконовые браслеты, которыми они также смогут оплатить проезд. Правда, такой платежный «аксессуар» стоит дороже карт и брелоков: если последние можно купить по 100 рублей за штуку, то стоимость браслета составляет 350», — сообщил он. Напомним, что приобрести единую транспортную карту, брелоки и браслеты уже можно в городском управлении транспорта по адресу: ул. Ким Ю Чена, 44, в трамвайно-троллейбусном управлении на ул. Краснореченской, 96, а также в филиалах компании «Пять звёзд». Заметим особо: при покупке электронных единых проездных денежных средств на них не будет – пополнить карту и прочие варианты проездных можно в любом отделении и банкомате Сбербанка, дистанционно через мобильное приложение «Сбербанк-Онлайн», а также с помощью СМС.

Подробную информацию о реализации карт можно получить на сайте управления транспорта администрации Хабаровска. Как отметил Владимир Карпочев, перевозчики активно включаются в процесс и оценивают систему положительно: «Они понимают, что безналичная система оплаты проезда позволит им полностью контролировать пассажиропоток на маршруте, а, следовательно, повысится собираемость платежей, и пойдет рост маршрутных доходов», — пояснил он.

В отличие от оптимистически настроенных перевозчиков и пассажиров, кондукторы пока относятся к нововведению сдержанно: работать с терминалами для приема платежей кондукторские руки еще не наловчились – пока у них не очень-то не получается споро набрать код на терминале, выбить чек, отдать его и одновременно отсчитать сдачу пассажиру. Впрочем, работники общественного транспорта не унывают – уверены, что в скором времени свыкнутся с нововведением. Главное, чтобы людей, рассчитывающих картами, стало побольше: тогда хотя бы сумки кондукторов, набитые килограммами «проездной» мелочи, станут полегче. Как сообщалось ранее, с введением транспортного «безнала» отказываться от услуг кондукторов и наличного расчёта в управлении транспорта пока не намерены: оплатить проезд по-прежнему можно будет обычными купюрами или монетами – на этот случай у каждого кондуктора имеется специальная карта кассира, приложив которую к терминалу, он пробьёт чек и вручит его пассажиру.