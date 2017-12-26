Коммунальные службы на новогодние праздники будут работать в усиленном режиме

Объекты коммунальной энергетики края полностью подготовлены к предстоящим праздникам. Проведены внеочередные осмотры состояния оборудования, проверено противопожарное состояние зданий и сооружений, приняты меры по устранению выявленных замечаний. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края, в целях обеспечения устойчивой работы в период Новогодних и Рождественских праздников во всех муниципальных образованиях края утверждены графики дежурств ответственных руководителей органов исполнительной власти, руководителей ресурсоснабжающих организаций, диспетчерских служб, аварийно-ремонтных формирований, вводятся режимные мероприятия на объектах жизнеобеспечения.

Для бесперебойной работы объектов создан необходимый запас материальных средств для устранения возможных аварийных ситуаций на энергоисточниках, инженерных сетях, скважинах, очистных сооружениях, организованы проверки оборудования, резервных источников энергоснабжения, машин и механизмов. Кроме того усилены смены, увеличено количество обходов и осмотров оборудования на обслуживающих предприятиях. Совместно с органами местного самоуправления и органами внутренних дел прорабатываются маршруты патрулирования работников ОВД, с целью проверки работы коммунальных объектов, расположенных в отдалении от жилмассивов.

Коммунальные объекты в северных районах обеспечены топливом на весь межнавигационный период. В центральных и южных районах края создан нормативный запас топлива. Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций создан краевой резерв материальных ресурсов на сумму 785,1 млн руб., в том числе для ликвидации ЧС на объектах ЖКХ – 118,5 млн руб.

О чрезвычайно ситуации на коммунальных объектах можно сообщить, позвонив на экстренный номер оперативных служб «112», либо в краевую диспетчерскую 8 (4212)39-61-20.

В ведомстве отметили, что предусмотренный комплекс мероприятий по подготовке к новогодним праздникам, и организация контроля со стороны Правительства края позволит обеспечить устойчивое энергоснабжение населения и объектов социальной сферы.