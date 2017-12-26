Новые паромы и Хабаровский аэропорт: проекты из региона получат финансирование от ФРДВ

В Москве состоялось заседание правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке под председательством Заместителя Председателя Правительства — полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева. В совещании приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, главы дальневосточных регионов, в том числе Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На рассмотрение подкомиссии были вынесены проекты, финансирование которых предполагается осуществлять с привлечением средств Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ). Кроме того, был рассмотрен вопрос обеспечения финансирования Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий.

Вице-премьер Юрий Трутнев отметил, что работа по обеспечению ускоренного развития Дальнего Востока ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина.

«В рамках этой работы в регионе заявлено свыше 1000 проектов, 86 проектов будет сдано до конца этого года, общий объем привлеченных инвестиций составит более 130 млрд рублей», — сообщил полпред.

По итогам обсуждения приоритетными для финансирования были признаны 4 проекта общей стоимостью 83,3 млрд рублей, из которых 15,2 млрд рублей составят инвестиции ФРДВ. Фонд предоставит инициаторам проекта долгосрочные займы (до 10 лет) под 5% годовых в рублях.

Так, при участии Фонда на Амурском судостроительном заводе будут построены два новых грузопассажирских автомобильно-железнодорожных парома для переправы «Ванино-Холмск». Общая стоимость проекта составит 10 млрд руб., из которых 4,5 млрд рублей. ФРДВ предоставит ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Необходимость обновления флота вызвана изношенным техническим состоянием существующих судов (средний возраст составляет 29 лет), высокими рисками аварийности и эксплуатационными издержками. Паромная переправа Ванино-Холмск обеспечивает более 75% всех грузовых перевозок между островом и материком и около 25% пассажирских перевозок. По прогнозам экспертов, в ближайшие три года грузооборот может возрасти на 25%. Суда планируется спустить на воду в 2019 году. Новые паромы позволят сахалинским производителям своевременно отгружать на материк производимую продукцию, обеспечат продовольственную безопасность и расширят возможности перевозки отдельных видов грузов.

По итогам обсуждения данного проекта Юрий Трутнев поручил Губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту взять ход его реализации под личный контроль.

Еще 2 млрд рублей ФРДВ направит на строительство нового пассажирского терминала в Хабаровском аэропорту. Модернизация крупного авиаузла позволит повысить качество обслуживания, нарастить пропускную способность аэропорта на 2,7 млн человек и создать в Хабаровском крае крупный авиахаб. Общий объем инвестиций в проект, который реализуется в ТОСЭР «Хабаровск», составит до 17 млрд рублей.