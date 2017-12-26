Ущерб от незаконной заготовки новогодних деревьев составил почти миллион рублей

В Хабаровском крае с 18 по 29 декабря проводится ежегодное профилактическое мероприятие «Ёлочка». Его главной целью является охрана хвойных лесных насаждений от незаконных рубок в предновогодний период.

Как сообщили в управлении лесами Правительства края, государственные лесные инспекторы совместно с полицейскими патрулируют леса по специально-разработанным маршрутам. С 18 декабря выявлено 7 фактов незаконной заготовки, изъято 530 хвойных деревьев. Ущерб составил около миллиона рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Кроме того, в ходе операции «Ёлочка» лесные инспекторы совместно с полицейскими и представителями хабаровской городской администрации проверяют торговые точки по продаже ёлок. Инспекторы определяют породу продаваемых деревьев и проверяют соответствие записи в документах фактическому наличию. На сегодняшний день проверено 26 торговых точек.

Профилактическое мероприятие продлится до 29 декабря. Управление лесами края предупреждает, что заготовка елей без соответствующих документов является незаконной рубкой лесных насаждений.