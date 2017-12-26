13386 рублей ежемесячно будут платить за первенца семьям Хабаровского края

В краевой столице состоялась пресс-конференция по вопросам дополнительных мер господдержки семей с детьми. О том, кому будут начисляться выплаты за детей, рожденных с 1 января 2018 года, рассказали заместитель Председателя регионального Правительства по вопросам социального развития Владимир Чаюк, заместитель министра образования и науки Александр Король и управляющий отделения Пенсионного фонда РФ по краю Ирина Звержеева. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

С 1 января 2018 года право на выплату по рождению первого ребенка установлено семьям, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную за второй квартал года, предшествующий году обращения за назначением указанной выплаты. В Хабаровском крае эта величина на 2018 год составляет 20 710,5 руб.

Так семья из трех человек будет иметь право на получение ежемесячной денежной выплаты, если общий доход семьи не превышает 62131,5 руб. в месяц (20 710,5 х 3 чел. = 62 131,5 руб.). Пособие в размере 13386 руб. будет выплачиваться до достижения ребенком возраста 1,5 года. Выплата назначается со дня рождения ребенка, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, в случае обращения по истечению шести месяцев со дня рождения ребенка – со дня обращения за ее назначением.

Семьи, в которых с 1 января 2018 появится второй ребенок, также смогут рассчитывать на ежемесячную выплату, которая будет начисляться из федерального материнского капитала. При этом среднедушевой доход на каждого члена семьи должен быть менее 1,5 величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за II квартал года, предшествующего году подачи заявления. Например, эта сумма на семью из 4 человек составит 82806 руб. (по 20701,5 руб. на каждого члена семьи). Пособие, как и на первого ребенка составит 13386 рублей и будет выплачиваться до 1,5 лет.

Управляющий отделения Пенсионного фонда РФ по краю Ирина Звержеева отметила, что заявления начнут принимать с 9 января 2018 года в территориальных органах пенсионного фонда или в МФЦ.

На выплаты за третьего ребенка в следующем году смогут рассчитывать семьи, в которых доход на одного человека будет не больше 37461,1 руб. в месяц. Например, семья из 5 человек имеет право на выплату, если общий доход не превышает 187305,5 руб. в месяц (37 461,1 руб. х 5 чел. = 187 305,50 руб.) Пособие выплачивается до трех лет. В 2018 году оно составит 13452 руб.

«Как и во всей стране, из-за «демографической ямы» 1990-х, в регионе снижается женское население репродуктивного возраста. С начала года в крае родилось 15795 детей и это на 11 % меньше, чем в прошлом году. Вместе с тем, показатель рождаемости почти на 4 % превышает общероссийский. В первую очередь, это связано с увеличением многодетных семей. Только за последние пять лет их стало больше почти на 7500. Всего в крае 15 тыс. многодетных семей, в которых около 50 тыс. детей. Однако доля первых детей уменьшается более быстрыми темпами, чем вторых и третьих. Поэтому введение с 2018 года предложенных Президентом России мер поддержки как раз позволит стимулировать рождение первых детей молодыми семьями, а также дополнительно к краевой поддержке поддержать многодетные семьи», — отметил Владимир Чаюк.

Напомним, 28 ноября 2017 года президент Владимир Путин провел в Кремле заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. Глава государства предложил начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. В их числе установление ежемесячной выплаты за первого ребенка, а также продление материнского капитала. Законопроекты «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» одобрены Советом Федерации.