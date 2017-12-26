Более шести десятков объектов муниципальной собственности ушло «с молотка» в Хабаровске в 2017-м. Сегодня состоялся последний в нынешнем году аукцион по продаже двух подвальных помещений. О результатах проведенных за год торгов рассказала начальник отдела приватизации и аренды имущества департамента муниципальной собственности городской администрации Лариса Распопова. В частности, она сообщила, что в 2017 году на аукционы было выставлено 96 объектов муниципальной недвижимости (как отдельно стоящие здания, в том числе – с земельными участками, так и помещения). «Всего было продано 66 лотов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В городскую казну поступило 450 миллионов рублей, вырученных от их приватизации. Те объекты, которые пока не нашли своих собственников, будут выставлены на торги в 2018-м: Хабаровская городская дума уже утвердила план приватизации муниципальной собственности на следующий год. В него вошли 53 объекта. В большинстве своем это небольшие помещения, расположенные на первых этажах зданий в разных районах города. Первые аукционы пройдут уже в январе», — сказала Лариса Распопова. Один из объектов, так пока и не обретший хозяина, — бывший детский санаторий (улица Санаторная, 17).

Многим хабаровчанам, интересующимся историей родного города, он известен как бывшее имение купца Богданова: здание летней загородной купеческой дачи (строение представляет историческую ценность и является памятником архитектуры) и земельный участок площадью около 4,3 тысячи квадратных метров на высоком обрывистом амурском берегу. Бонусом к покупке станет замечательный вид на одну из величайших рек мира. Стоимость этот лота – более 9 миллионов рублей. Как отметила Лариса Распопова, цена уже значительно снижена по сравнению с первоначальной.

«А вот другой памятник архитектуры – пивоваренный завод «Любена», расположенный на улице Тургенева, 88, продан за 27 миллионов рублей », — рассказала она. Напомним, что, согласно Федеральному закону № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления», муниципалитет обязан провести отчуждение имущества, которое не соответствует деятельности органов местного самоуправления, его структур и учреждений. Во исполнение этого закона в Хабаровске разработана и реализуется программа приватизации муниципального непрофильного имущества, согласно которой на аукционы выставляются различные объекты во всех районах города.

В первую очередь, это различные торговые и административные помещения. Приобрести непрофильные муниципальные объекты, выставляемые мэрией на продажу, может любое юридическое или физическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации. Узнать подробную информацию об объектах, аукционах и торгах можно на официальном сайте администрации Хабаровска в разделе «Департамент муниципальной собственности», либо по адресу Карла Маркса, 66, каб. 114-115 (отдел приватизации и аренды имущества департамента муниципальной собственности). Телефон 41-97-42.