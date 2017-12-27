Поклонники хоккея с мячом растопили лед в арене «Ерофей»

Именно так они могли получить в подарок абонемент на все игры чемпионата мира-2018 по хоккею с мячом.

Накануне, 26 декабря, хабаровская команда “СКА-Нефтяник” принимала “Уральский трубник” из Первоуральская, а дирекция ЧМ-2018 в перерыве между таймами провела необычный розыгрыш абонемента, который даёт право посетить все игры, включая финал.

В борьбе сошлись 8 участников — по числу стран, чьи сборные приедут в Хабаровск на мировое первенство.

Для победы надо было растопить брикет со льдом и достать сувенирный магнит международного турнира.

Но по правилам конкурса нельзя было грызть, бросать, ломать, резать и колоть лед. Только растопить!

Первых 5 участников настолько поглотил азарт, что они нарушили правила и разбили брикеты об пол. За что были дисквалифицированы.

В тройке призеров остались двое мужчин и девушка. Представители сильного пола сразу завладели преимуществом, так как грели брикет буквально всем телом, засовывая его под свитер или футболку, что сделать хрупкая хабаровчанка не смогла и уступила в борьбе.

Победителем стал 42-летний Анатолий Крылов, верный болельщик, с которым посещает все матчи и супруга. Он получил 2 абонемента чемпионата мира-2018 по хоккею с мячом.

“Очень давно болею за “СКА-Нефтяник”, ведь я коренной хабаровчанин, и мой хоккейный стаж – 32 года! Был на играх чемпионата мира-2015, запомнился финальный матч! Думаю, что и на этом чемпионате сборная России покажет свою лучшую игру!” – рассказал Анатолий Крылов, победитель розыгрыша.