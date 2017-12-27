На Дальний Восток переехали почти 5 тысяч соотечественников

За 11 месяцев 2017 года в рамках госпрограммы на территорию Дальневосточного федерального округа переселились 4790 соотечественников (с учетом членов их семей).

В настоящее время госпрограмма реализуется в 7 дальневосточных регионах: Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, также в Еврейской автономной области. Данные регионы входят в перечень территорий для приоритетного заселения соотечественников.

Больше всего людей – 1770 человек – прибыло в Хабаровский край. На втором месте – Приморье. В регион приехали 1400 человек. В Амурскую область переехали 441 человек, в Сахалинскую область – 343 человека, в Камчатский край – 326 человек, в Магаданскую область – 297 человек, в Еврейскую автономную область – 213 человек.

В рамках программы по переселению соотечественников предоставляется пособие гражданам, переселяющимся из-за рубежа в Российскую Федерацию. Участник программы и члены его семьи имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки в зависимости от выбранной территории вселения, в том числе за счет средств федерального бюджета: на компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания (включая оплату проезда и провоз личных вещей); на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации; на получение подъемных и ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности в период до приобретения гражданства Российской Федерации. Размер пособий определяется с учетом прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.

Меры поддержки соотечественников, приезжающих из-за рубежа заложены в Концепции демографической политики Дальнего Востока, утвержденной в июне этого года Правительством России. В концепции уделено внимание вопросу возвращения в Россию старообрядцев.

«Впервые в специальном документе – Концепции демографической политики Дальнего Востока до 2025 года, которая была утверждена распоряжением Правительства России 20 июня этого года – одно из положений этого программного документа касается содействию переселения соотечественников-старообрядцев на Дальний Восток. В рамках этой концепции 30 ноября Председатель правительства подписал план реализации. Мы работаем в рамках этих программных документов. Нам дорог каждый человек, который переезжает на Дальний Восток, связывает с регионом свою судьбу. Отталкиваясь от конкретных примеров, решения конкретных проблем мы можем настраивать всю систему поддержки и делать работу результативной», – говорил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке создана специализированная служба поддержки старообрядцев — горячая линия, на которую регулярно поступают звонки из-за рубежа. Свыше 70 обращений поступило за последнее время и все они получили необходимый уровень поддержки.

Минвостокразвития России внесло в Правительство пакет очередных поправок в закон о «дальневосточном гектаре». Предлагаемые изменения в закон позволят участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающим за рубежом, получать бесплатно земельные участки на Дальнем Востоке. Эта инициатива была предложена Президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме.

«Есть программа по переселению наших соотечественников из-за рубежа в Россию. Те, иностранные граждане, которые стали участниками этой программы, получат право получить «дальневосточный гектар». Смысл этой меры в том, чтобы наши соотечественники, принимая решение о том, где именно хотели бы жить, в какой регион переехать, учитывали тот факт, что на Дальнем Востоке можно получить бесплатно землю», — отметил Министр Александр Галушка.

Напомним, за 12 месяцев 2016 года в рамках госпрограммы на территорию Дальнего Востока переселились 6 837 соотечественников, в том числе: Камчатский край – 380 человек, Приморский край – 2228 человек, Хабаровский край – 1838 человек, Амурская область – 497 человек, Магаданская область – 824 человек, Сахалинская область – 669 человек, Еврейская автономная область – 273 человек.