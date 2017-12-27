Лучших спортсменов наградили в Хабаровске

Традиционный торжественный прием спортсменов, тренеров и работников отрасли «Физическая культура и спорт» прошел в Хабаровске. Награды лучшим из лучших вручили министр физической культуры и спорта Николай Чупров, первый заместитель председателя Законодательной Думы края Юрий Матвеев, а также председатель Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» Галина Кононенко. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По итогам 2017 года спортсмены края завоевали 434 золотых, 365 серебряных и 398 бронзовых медалей Всероссийского и Международного уровней. 29 человек выполнили норматив мастера спорта России. За успешные выступления спортсменам и их тренерам вручены благодарственные письма, а лучшие работники отрасли были отмечены знаком «Отличник физической культуры и спорта». Удостоверения и знака «Мастера спорта международного класса» удостоены Максим Елфимов и Евгения Чурикова. Танцевальный дуэт выступает вместе три года и за это время не раз становился призером различных соревнований.

«Все вы достойно отстаивали честь края на чемпионатах России, Европы и мира. С упорством занимали призовые места самых престижных соревнований, вызывая при этом восхищение и гордость у нас, своих земляков, у всех граждан нашей страны. От лица Правительства края хочу поблагодарить вас за ту работу, которую вы делаете, пожелать спортивных успехов и не останавливаться на достигнутом», — поздравил собравшихся Николай Чупров.

Напомним, в следующем году Хабаровский край примет два крупных спортивных мероприятия. С 29 января по 4 февраля на льду ХКЦРХМ «Арена «Ерофей» пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом, а со 2 по 4 марта в СЗК «Платинум арена» состоится чемпионат России по самбо.