В крае начались внеплановые проверки точек продажи алкоголя

В Хабаровском крае начались регулярные рейды по проверке точек продажи алкоголя. В мероприятиях наряду с полицейскими и сотрудниками местных администраций участвуют представители комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края. Дополнительные полномочия у специалистов появились с июля этого года. Благодаря совместной работе оперативно можно выявить торговые точки, которые продают алкогольную продукцию нелегально. Тем, кто не работает в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), придется заплатить штраф, также предусмотрена конфискация алкоголя. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Но есть и другие нарушения. Так, в Краснофлотском районе Хабаровска на улице Трехгорной продавец не смог предъявить документы, подтверждающие легальность алкогольной продукции, изъято 98 литров. Аналогичное нарушение зафиксировано в торговой точке по улице Стрельникова — изъято 198 литров. Оба магазина расположены вблизи социальных учреждений.

В Индустриальном районе краевой столицы в павильоне по улице Краснореченской изъято рекордное количество алкоголя – 401 литр (685 бутылок). Среди конфиската — водка и ликероводочные изделия, коньяк, вино, пиво и медовуха. Предприниматель допустил сразу несколько нарушений – у компании отсутствовала лицензия на розничную продажу алкогольной продукции. Также торговля осуществлялась без применения контрольно-кассовой техники, то есть потребители не получали чек. Кроме того, обнаружен крепкий алкоголь с поддельными специальными федеральными марками.

«Накануне новогодних праздников мы усилили работу с предпринимателями, которые продают алкоголь. В декабре изъято почти 700 литров спиртного. Если раньше круг полномочий комитета был ограничен, то сейчас ситуация иная. Вместо работы в кабинете, сотрудники начали выезжать на внеплановые проверки. Рейды помогают выявлять контрафактную продукцию, которая затем утилизируется. Трагедия в Иркутской области, когда от суррогата погибли люди, показала, что контроль на этом рынке необходимо усилить», — отметила начальник отдела государственного контроля и лицензирования комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Влада Ерофеева.

В Хабаровском крае сохраняются высокие темпы подключения к ЕГАИС. В полном объеме к системе подключены 98 % торговых объектов региона. Необходимо отметить, что краевой бюджет пополняется, в том числе, дополнительными доходами от уплаты акцизов на крепкий алкоголь. За 2017 год в бюджет региона поступит более 611 млн. рублей.