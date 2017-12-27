Готовь грейдер летом, а пылесос – зимой: хабаровские дорожники обновляют парк летней уборочной техники. Счастливым обладателем двух новых пылесосов на базе мощных грузовых МАЗов стало сегодня хабаровское МУП «Южное»: многотонные «обновки» выгрузили накануне с железнодорожной платформы. Сейчас они находятся на одной из баз предприятия и ждут установки навесного оборудования – трех щеток (боковых и центральной), а также непосредственно самого «пылесоса». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Все это механическое «действо» будет происходить под контролем и при непосредственном участии представителя производителя – Мценского автомобильного завода, расположенного в Орловской области. «Свежие» МАЗы, как и предыдущие четыре, закупленные МУПом в прошлом году (эта четверка грузовиков используется в качестве МДК – «машин дорожных комбинированных»: летом они – поливомоечные, зимой — пескоразбрасывающие) выйдут на очистку хабаровских дорог в теплое время года.

Как рассказал директор предприятия Александр Жадик, выбор остановили на МАЗах, так как эти автомашины хорошо зарекомендовали себя в нашем климате: они одинаково хорошо переносят хабаровскую зимнюю стужу и летнюю жару. Стоит отметить, что два новых пылесоса с вместимостью бункера в 4 кубометра дорожного смета – весьма мощны: они в состоянии убирать с проезжей части не только пыль, песок и мелкие камни, но и куда более массивные мусорные фракции: им нипочем даже пластиковые бутылки. Как говорят водители, такой автоуборщик «не подавится» даже кирпичом, впрочем, со всасыванием в машину последнего пилоты экспериментировать все-таки не рискнули. «Мы очень рады этой покупке, хотя обошлась она недешево: каждый из пылесосов обошёлся предприятию без малого в 7 миллионов рублей собственных средств.

Но без этих трат – никак: парк нашей техники изношен почти на 70%. Сейчас у нас «в строю» 5 пылесосов, два из которых (1997 года выпуска) подлежат непременному списанию, так как выработали все возможные и невозможные ресурсы», — поделился Жадик и отметил, что эти МАЗы – не последняя покупка: еще два автопылесборника (на сей раз – на базе грузовых «Исудзу») в МУП «Южное» ждут из Владивостока сразу по окончании новогодних каникул.

Их, как и российские машины, предприятие приобрело по поручению мэра Хабаровска Александра Соколова, который требует от дорожных служб срочно повысить качество уборки дорог независимо от сезона. Также отдельно закуплено навесное пылесосное оборудование, которое позволит на лето переоборудовать под пылесосы два автоэвакуатора, простаивающих в летний зной в гаражах без особого дела. Эти «трансформеры» будут весьма кстати, так как муниципальное предприятие обслуживает самую большую территорию Хабаровска – Центральный и Индустриальный районы.