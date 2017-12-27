В дни новогодних каникул на набережной Хабаровска пройдет целый ряд праздничных мероприятий

В 31 декабря с 23.30 до 01.30 на катке набережной состоится праздничное мероприятие «Встречаем Новый год вместе!». Дед Мороз и Снегурочка проведут новогодние игры и конкурсы для хабаровчан всех возрастов.

Кульминацией новогодней ночи на набережной станет самое яркое событие уходящего года- «Зажигательный флешмоб». Под бой курантов все вместе мы зажжём сотни бенгальских огней. Компания пиротехники «Домино» сделала гостям набережной новогодний подарок – 900 штук уличных бенгальских огней. Новогодний салют станет сигналом для начала «Зажигательного флешмоба на набережной».

Медиахолдинг «Губерния» приготовила новогоднюю программ, которая будет транслироваться в режиме онлайн.

Синоптики обещают 31 декабря в Хабаровске аномально теплую погоду. А это значит, что на набережной в новогоднюю ночь будет тепло и уютно.

Всю новогоднюю ночь (до 03:00) будет работать фудкорт и прокат коньков.

1 января с 10:00 до 12.00 пройдет символическая акция «Забег обещаний»

Забег обещаний — это открытый праздничный забег для всех хабаровчан. Участником символического забега может стать каждый желающий. Необходимо дать обещание и пробежать 2018 метров в первый день нового года. В 10:00 в холле УКСК начнется регистрация участников. В 12:00 будет дан старт спортивной акции. Финалисты «Забега обещаний» станут участниками танцевального флешмоба.

1 января с 13:00 до 15:00 мы приглашаем всех гостей и жителей Хабаровска на праздничную программу «Новый год для всей семьи».

В первый день нового года на сцене катка набережной вас ждет новогодний концерт с участием ярких самодеятельных коллективов Хабаровского края. Ведущие проведут новогодние интерактивы с призами и подарками.

2.01.2018 г. по 07.01.2018г. с 12:00 до 17:00 мы приглашаем на «Новогодний спортлэнд на набережной».

Впервые в новом году мы открываем зону семейного отдыха. Покатавшись на коньках, гости набережной смогут с пользой провести время в уютной обстановке.

«Новогодний спортлэнд» будет находиться в холле легкоатлетического манежа, где разместятся бесплатные интерактивные зоны и мастер классы для детей и их родителей.

«Новогодний спортлэнд» на набережной — это семейный отдых с участием детских развлекательных центров Хабаровска. Среди них город детских профессий «Мануфактория», робототехника, лазертаг, игры го, мастер классы для детей и их родителей.

В дни новогодних каникул гостей набережной Хабаровска будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, а также обаятельные ростовые куклы. Все желающие смогут сфотографироваться с новогодними персонажами бесплатно.

С 31 декабря по 8 января изменится режим работы фудкорта и проката коньков: мы ждем вас ежедневно с 10 утра до 23.00 вечера.