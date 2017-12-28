Владимир Путин: Хабаровский край и Амурская область укрепили свои инвестпозиции

В Москве под руководством Президента России Владимира Путина прошло заседание Госсовета, посвященное мерам повышения инвестиционной привлекательности регионов. Глава государства отметил улучшение инвестиционного климата в Хабаровском крае и Амурской области.

«У нас уже сложилась группа регионов-лидеров, я уже говорил об этом, которые задают высокие стандарты в инвестиционной сфере. Повторю ещё раз, я назвал те, которые сделали наиболее успешные шаги, но в целом их больше, конечно. Это Татарстан и Чувашия, та же Тульская, Калужская, Тюменская, Ульяновская области, Краснодарский край. Важно, что в текущем году заметно укрепили свои позиции дальневосточные регионы – Хабаровский край и Амурская область», – отметил Президент России Владимир Путин.

По мнению главы государства, «улучшение делового климата требует системного подхода». Такой подход, как отметил национальный лидер, заложен в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, ключевая задача которого – служить инструментом развития, способствовать распространению лучшего опыта по повышению инвестиционной привлекательности.

«Рейтинг – это ещё один шаг к большей прозрачности государственного управления, повышению ответственности власти перед обществом и гражданами. И он уже стал хорошим стимулом для регионов – добиваться прогресса, работать над своей инвестиционной, управленческой конкурентоспособностью нужно постоянно и ежедневно», – подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства попросил Агентство стратегических инициатив вместе с Правительством и деловыми объединениями продолжить эту работу, развивать и совершенствовать Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. «При этом подчеркну: важен не только контроль и мониторинг применения нормативных законодательных норм, но и выявление наиболее успешных практик по улучшению делового климата. Причём оценку их эффективности должен давать сам бизнес. Во всяком случае, мы должны ориентироваться на то, что в реальной жизни происходит, именно с этой стороны мы получаем объективную картину», – уточнил он.

В этом году впервые среди лидеров изменений в рамках национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Агентства стратегических инициатив оказались дальневосточные регионы — Хабаровский край и Амурская область.

Результаты национального рейтинга были объявлены на Петербургском международном экономическом форуме. Хабаровский край улучшил позиции на 33 пункта, заняв 40 место, Амурская область улучшила свои позиции на 31 пункт, заняв 47-ю позицию.

«Дальний Восток – задача большая, сложная. Некоторые вещи стали получаться. Дальше нужно продолжать их делать не менее целеустремленно и энергично. Президент России поставил задачу – за три года войти в топ-30 национального рейтинга. Это амбициозная, сложная, но выполнимая задача», – подчеркнул Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Как напомнил Министр, главой государства поставлена задача, чтобы к 2020 году все регионы Дальнего Востока вошли в топ-30 Национального рейтинга инвестклимата. «Конечно, не это цель. Цель, чтобы инвестиционный климат был конкурентоспособен и реально работал на ускорение экономического развития Дальнего Востока. Для этого мы будем работать над развитием региональных управленческих задач и совершенствовать работу региональных институтов развития», – подчеркнул Александр Галушка.