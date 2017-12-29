В Хабаровске выбрали самые позимнему нарядные дворы и фасады жилых домов

В Хабаровске выбрали самые по-зимнему нарядные дворы и фасады жилых домов. В дальневосточной столице подведены итоги конкурса «Лучший зимний двор, лучший фасад». Этот «фейерверк» предновогоднего творчества бьет в хабаровских дворах с 2009 года и уже стал доброй традицией. Конкурс, ежегодно организуемый городским управлением ЖКХ, проводится в целях широкого привлечения хабаровчан к благоустройству, созданию комфортных условий для проживания. Как и в прошлые годы, его участниками стали жители многоквартирных домов, представители ТСЖ и управляющих компаний. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Плоды их трудов — наиболее удачные образчики зимнего убранства дворов и фасадов – будут вознаграждены денежными премиями и благодарственными письмами администрации города. В текущем году по итогам предварительного отбора, проведенного в районах города среди 40 претендентов, финалистами городского конкурса стало чуть более трети участников, из числа которых жюри окончательно определило 13 победителей. Основными критериями судейской оценки стали оригинальность оформления двора и фасада, их соответствие новогодней (зимней) тематике, освещение (иллюминация), чистота и порядок на дворовой территории, обустройство мест для катания (горок и катков), организация зимних дворовых праздников, а главное – участие самих жителей в реализации творческих замыслов.

Как отметили члены жюри, побывавшие накануне во дворах финалистов с объездом, хабаровчане превратили территории своего проживания и отдыха в настоящую зимнюю сказку. Нарядные елки (многие – самодельные, с совершенно эксклюзивными игрушками), ледовые и снежные скульптуры, горки, лабиринты, всевозможные мифические персонажи из фанеры, пластика и прочих подручных материалов, масса красочной подсветки. Практически в каждом дворе – Дед Мороз со Снегурочкой, снеговики и, конечно же, собаки всех пород и мастей (включая цвета радуги) — символы грядущего года по восточному календарю: лежащие, сидящие, в «охотничьей стойке».

Новогодних псов кое-где даже приодели в шубки, свитеры, валенки и рукавицы. Выбор, стоящий перед жюри, был очень непрост, однако в номинации «Лучший зимний двор» им все же удалось определить обладателей первых мест. Их на этот раз три: двор по улице Пушкина, 70 (ООО «Жилищная инициатива»), по улице Ладожской, 27 (ООО «Амурсантехмонтаж»), по улице Даниловского, 19 (ООО «ЖилРемонт»). Еще семь дворов, отличившихся креативом в меньшей степени, займут вторые и третьи места на конкурсном пьедестале.

В номинации же «Лучший зимний фасад» определено всего три лауреата. I место присуждено ООО «Региострой» — за фасады домов № 65 по улице Беломорской и № 18 по улице Вяземской. II место – ООО «ДВ-Союз» — за фасад дома № 69 по улице Суворова. III место заняло ТСЖ «Клен» — за оформление фасада дома № 149 по улице Краснореченской. Стоит отметить, что общий призовой фонд конкурса составляет 480 тысяч рублей, которые распределят между победителями и призерами конкурса в соответствии с занятыми ими местами.

Награды будут вручены в ходе торжественной церемонии, которая состоится в начале февраля 2019 года (о точной дате ее проведения будет сообщено дополнительно). По данным городского управления ЖКХ, красивыми, яркими и нарядными были не только объекты, заявленные на конкурс: в общей сложности горожане оформили 163 дворовых новогодних городка и площадки, придали праздничный вид четырем десяткам фасадов.