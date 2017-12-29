«Аэрофлот» распространит «плоский «тариф на авиакомпанию «Россия»

С 2018 года «Аэрофлот» планирует начать продажу «плоских» тарифов для рейсов на Дальний Восток через дочернюю компанию «Россия». Об этом заявил генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот – Российские авиалинии» Виталий Савельев на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

«Эти тарифы пользуются большой популярностью. Мы летаем в пять городов Дальнего Востока, в Калининград и Симферополь. Нашим людям, россиянам, очень нравится. Мы перевезли в этом году 1,5 миллиона пассажиров по плоским тарифам и 4,5 миллиона – начиная с 2015 года. Учитывая, что люди обижаются, что плоские тарифы быстро заканчиваются, мы хотим выйти с предложением, если Вы поддержите, нашу авиакомпанию «Россия» также перевести на плоский тариф в следующем году. Это примерно 75 процентов дополнительных кресел, 900 тысяч кресел в эквиваленте мы выставим на рынок», — заявил Виталий Савельев.

От отметил, что с учетом того, что «Аэрофлот» занимает премиальный сегмент тариф на Дальний Восток будет поднят с 22 тысяч туда и обратно до 25 тысяч. «А авиакомпания «Россия» начнёт летать по нашему сегодняшнему плоскому тарифу в 22 тысячи рублей туда и обратно», — подчеркнул глава Аэрофлота.

По словам Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «плоский» тариф, установленный компанией «Аэрофлот», имеет для доступности макрорегиона очень важное значение.

«Плоский» тариф – это фиксированная цена на авиабилет в салонах эконом-класса авиакомпаний с государственным участием. В отличие от госпрограмм субсидирования авиабилетов, которыми могут воспользоваться малоимущиеслои населения, билет по плоскому тарифу может купить любой пассажир вне зависимости от возраста и гражданства. АО «Аэрофлот» предусмотрены льготные («плоские») тарифы на авиабилеты по 5 направлениям (Москва – Владивосток, Москва – Хабаровск, Москва – Южно-Сахалинск, Москва – Петропавловск-Камчатский, Москва – Магадан). «Аэрофлот» запустил программу плоских тарифов в 2014 году. В 2015 году билетами по «плоскому» тарифу воспользовались 502,7 тысяч пассажиров, в 2016 году — 770,7 тысяч пассажиров, в 2017 году – 840 тысяч человек.

Отметим, что до 1 марта 2018 года сразу несколько федеральных министерств — Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Минвостокразвития – должны представить согласованные предложения по обеспечению доступности авиаперелетов с Дальнего Востока в центральные районы страны и обратно. Соответствующее поручение дал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев по итогам проведения заседания Правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона.

Речь идет о внесении изменений в Постановление Правительства России от 29 декабря 2009 года №1095 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении».

Минвостокразвития России предложило распространить право на приобретение авиабилетов экономкласса по льготной цене для многодетных семей. Сейчас на Дальнем Востоке насчитывается 74,2 тысячи многодетных семей.

«Мы не сделаем наш Дальний Восток ближе, если не решим вопрос с транспортной доступностью. Отмечу, Президента страны по итогам заседания Президиума Госсовета поручил Правительству России в приоритетном порядке рассматривать вопросы увеличения субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке», — сказал Министр Александр Галушка

Напомним, обеспечение транспортной доступности Дальнего Востока стало одной из ключевых тем повестки заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Отметим, что обеспечение транспортной доступности Дальнего Востока стало одним из основных вопросов прошедшего во Владивостоке заседания президиума Госсовета. Как отметил Президент России Владимир Путин, «исключительное значение для дальневосточных регионов имеет воздушный транспорт».