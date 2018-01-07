Хабаровские пожарные за полчаса потушили овощной киоск

Сообщение о возгорании торгового киоска в районе оптово-розничного рынка Многорядов на Проспекте 60 лет Октября поступил на пульт пожарно-спасательной службы г. Хабаровска в 18.05 (хбр) 7 января. Пожарные подразделения выехали на место вызова по повышенному рангу. Всего было привлечено 5 единиц техники и 20 человек личного состава. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Ближайшая пожарная часть находится недалеко, поэтому уже через несколько минут на место прибыли первые отделения огнеборцев. Они установили, что возгорание произошло в одноэтажном киоске, обшитым металлическим сайдингом. В нем продавались овощи и фрукты. Благодаря профессионализму пожарных в 18.15 распространение огня было остановлено. Пожар локализован на площади 10 кв. м. Торговая точка находилась на удалении от других киосков, поэтому прямой угрозы для рядом стоящих построек не было. В 18.38 пожар был полностью потушен, проведена проливка и разбор конструкций. Огнём повреждена стена киоска. Пострадавших и погибших нет.

В настоящее время по факту пожара проводит проверка.