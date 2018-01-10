За первую неделю 2018 года в медучреждения Хабаровска с симптомами ОРВИ обратились 497 человек. Как сообщили в управлении здравоохранения администрации краевого центра, уровень заболеваемости ОРВИ в целом по городу ниже эпидпорога на 83,5 %. Случаев гриппа, подтвержденных лабораторно, не зарегистрировано. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
В период с 1 по 7 января в поликлиники обратились 65 человек старше 15 лет, 50 детей от 7 до 14 лет, 149 человек в возрасте с 3 до 6 лет и 233 рёбёнка до двух лет. Как уточнили в профильном управлении, в детских садах и школах будут продолжены мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа.
Эта запись была опубликована 10.01.2018в 20:29. В рубриках: Медицина.
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