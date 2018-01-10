Минвостокразвития России проанализирует практику предоставления «дальневосточных гектаров»

До 1 февраля 2018 года Минвостокразвития России, Минэкономразвития России и Минприроды России представят в Правительство России анализ практики предоставления россиянам земельных участков по программе «Дальневосточный гектар». Соответствующее указание дал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

«С начала старта проекта параллельно шел многоуровневый мониторинг как со стороны Минвостокразвития России, так парламентским корпусом и отдельно с общественными организациями. Любой закон должен работать на людей, постоянно корректироваться с учетом правоприменительной практики, гибко реагировать на то, что происходит в реальной жизни. После того, как был принят закон о «дальневосточном гектаре» в него было внесено около 80 поправок, в том числе поправки о предоставлении земельных участков из земель лесного фонда», – отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По словам главы Минвостокразвития России, наиболее актуальным стало расширение территорий для предоставления «дальневосточных гектаров»: была проведена большая работа, было выбрано оптимальное решение, учитывающее интерес получателей земли, регионов, Минприроды России и других заинтересованных лиц. Так, например, при рассмотрении выдачи гектаров из земель Лесного фонда были установлены ограничения на особо защитные участки леса.

Сейчас федеральные министерства рассмотрят правоприменительную практику предоставления земельных участков из состава земель лесного фонда и особо охраняемых территорий и объектов. Также глава Правительства России поручил принять меры, направленные на исключение возможности изменения целевого назначения и ограничение оборота таких земельных участков.

Указание дано во исполнение перечня поручений Президента России от 28 декабря 2017 года №Пр-2713. До 1 марта Правительство России подготовит доклад Президенту России о предоставлении «дальневосточных гектаров» на землях лесного фонда.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

«За 11 месяцев полноформатной работы соответствующего закона поступило более 108 тысяч заявок. Оформление участка идет в течение месяца по простой процедуре – через сайт «НаДальнийВосток.РФ». По заявлениям 40 тысяч россиян уже приняты положительные решения о выдаче земельных участков в безвозмездное пользование, они воспользовались принципиально новой, быстрой и удобной процедурой получения земли, – подчеркнул Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке составило рейтинг наиболее популярных видов использования участков, выданных гражданам по программе «Дальневосточный гектар». Согласно статистике, абсолютное большинство заявителей из тех, кто уже определился, чем будет заниматься на гектаре, планируют использовать землю для предпринимательской деятельности.

«Всего год назад самым популярным видом освоения «гектаров» было строительство личного жилья, а сегодня большинство участников программы «Дальневосточный гектар» выбрали для себя ведение сельскохозяйственного бизнеса на полученных земельных участках», — рассказал гендиректор АРЧК ДВ Валентин Тимаков.