Мэр Хабаровска Александр Соколов дал поручение всесторонне проработать вопрос создания в Харбине русской школы. Эту идея была поднята в ходе визита хабаровских педагогов в этот китайский город еще в ноябре прошлого года. Александр Соколов поручил ряду структурных подразделений администрации города, а также своим заместителям проработать вопрос создания в Харбине русской школы. По словам мэра, это необычный проект, поэтому предстоит большой объем работы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Здесь предстоит очень много работы, которая касается законодательной базы. Но это нужно делать. К нам обращались российские граждане, проживающие в Харбине, которые хотели бы, чтобы их дети получали российское образование. Стоит задача их поддержать», — сказал Александр Соколов.

Как ранее сообщала начальник управления образования администрации Хабаровска Ольга Тен, в международной школе могли бы обучаться и российские, и китайские дети. Программу в этой школе можно построить так, чтобы ученик мог в любой момент приехать в Россию и легко продолжить обучение уже в нашей школе буквально с того же этапа учебной программы, на прохождении которого произошел переезд.

В настоящее время есть предложение сделать школу коммерческой. Для того чтобы реализовать этот проект, необходимо решить ряд сложных вопросов, в том числе и на уровне министерства образования Российской Федерации, по созданию необходимой нормативно-правовой базы, лицензированию такого учебного заведения, множество кадровых и материально-технических нюансов. Напомним, Харбин является городом-побратимом Хабаровска, соглашение о побратимских связях было подписано в июне 1993 года.