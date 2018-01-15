Час пробил: водители и кондукторы хабаровского ПАТП-1 занялись своим трудоустройством. Сегодня 786 сотрудников транспортного предприятия, три месяца тому назад получившие на руки уведомления о сокращении, перестали быть таковыми, а с завтрашнего дня они официально будут считаться безработными. Впрочем, многие водители, кондукторы и механики уже приняли для себя судьбоносное решение и продолжат работу. Как сообщил конкурсный управляющий проблемного предприятия Владимир Игнатов, большая часть коллектива согласилась заключить срочный трудовой договор сроком на 45 дней, после чего – поступить на работу в МУП «Городской электрический транспорт». «От этой возможности отказываются единицы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Сейчас идет активный процесс трудоустройства тех, кто решил работать дальше», — отметил он. Напомним, что в минувшую пятницу в ХПАТП-1 состоялось собрание трудового коллектива, на котором к транспортникам с информацией о дальнейших перспективах обратился заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Сергей Афанасьев.

«Первый путь, которым мы сейчас идем, – процедура банкротства, реализация имущества, сокращение штата и ликвидация предприятия. Второй путь в рамках действующего законодательства – дальнейшее продолжение работы. Для этого после вашего сокращения мы предлагаем вам заключить срочный трудовой договор сроком на 45 дней, которые нужны для приведения в соответствие с изменившимся федеральным законодательством нормативно-правовой базы администрации города Хабаровска в части осуществления пассажирских перевозок.

По истечении этого срока вы заключаете трудовой договор и переходите в МУП «Городской электрический транспорт». Условия оплаты труда от существующих сейчас в ХПАТП-1 отличаться практически не будут. Третий путь – биржа труда и ваше самоопределение. Других вариантов, соответствующих закону, не существует», — сказал он тогда. Как сообщил начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый, сегодня, 15 января, весь пассажирский транспорт Хабаровска выдвинулся на линию согласно графикам. «Ежедневно на маршруты города и пригородов выходит порядка 700 единиц общественного транспорта. Еще раз подчеркну: что бы ни происходило в ХПАТП-1, на хабаровчанах это не отразится.

Даже если не все водители и кондукторы примут решение продолжить работу по срочным трудовым договорам, у нас есть кадровые и технические резервы, чтобы восполнить недостающие единицы и не допустить сбоев. Не справимся своими силами – привлечем коммерческих перевозчиков. В любом случае, движение автобусов будет осуществлять по привычному всем утвержденному расписанию», — отметил он.