Госдума рассмотрит предложения по повышению трудовой мобильности на Дальнем Востоке

Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, предусматривающий совершенствование механизмов повышения мобильности трудовых ресурсов. Документ, подготовленный Минтрудом России, учитывает все предложения Минвостокразвития России, направленные на привлечение необходимых кадров в дальневосточные регионы.

Сегодня участие в программе повышения мобильности трудовых ресурсов принимают семь из девяти дальневосточных регионов: Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ.

Как показывает анализ правоприменительной практики, сегодня основными причинами низких темпов реализации программ по привлечению высококвалифицированных кадров в регионы с нехваткой трудовых ресурсов становятся отказ работодателей от привлечения дополнительных трудовых ресурсов из-за экономических трудностей, сложный механизм реализации программы, включая предоставления работодателям финансовой поддержки, а также исключение из программы работодателей, сокращающих штат.

Как ранее отмечал заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, сейчас по большей части стоимость переезда, связанного с устройством на работу, ложится либо на плечи гражданина, либо на плечи работодателя.

«Существующая программа «Трудовая мобильность”, к сожалению, в полную меру не работает, и то количество людей, которое переезжает на Дальний Восток в рамках этой программы, нас не удовлетворяет. Сейчас, в рамках поручений Президента по результатам ВЭФ, мы должны сделать эту программу более доступной, снять те ограничения, которые там существуют. Тогда появится реальный работающий механизм финансирования переезда граждан. Сейчас мы работаем над этим вопросом», — сообщил Сергей Качаев.

По словам директора Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Григория Смоляка, предлагаемые нововведения предоставят преференцию работодателям на Дальнем Востоке, позволив им привлекать кадры по программе из других регионов-участников программ, что сейчас невозможно.

«Для дальневосточного региона такая мера особенно актуальна, дальневосточники смогут воспользоваться господдержкой при переезде для устройства на работу внутри макрорегиона», — уточнил Григорий Смоляк.

«Документ предлагает отбирать для участия в региональных программах работодателей, а не инвестиционные проекты, как это происходит сейчас, чтобы дать возможность привлекать кадры не только на новые, но и на уже действующие предприятия. При этом критерии, по которым будут отбираться компании для участия в программе, будет устанавливать сам регион. Работодатели также могут получить право проводить сокращение штата во время участия в программе. При этом для защиты сотрудников требование к задолженности по страховым взносам предлагается сохранить, но их проверка будет осуществляться не при получении сертификата на привлечение трудовых ресурсов, а по итогам года. С переезжающими работниками должен быть заключен бессрочный трудовой договор или срочный трудовой договор продолжительностью не менее двух лет», — рассказал Григорий Смоляк.

Кроме того, согласно документу, регионы смогут вносить изменения в перечень работодателей, участвующих в программе, и распределение субсидии между ними в пределах ранее согласованной численности привлекаемых работников, уведомив об этом Минтруд России и Роструд.

Отметим, в 2017 году в рамках региональных программ трудовой мобильности дальневосточных субъектов привлечено 380 человек, в том числе в Камчатский край – 84 человека, Приморский край – 86 человек, Хабаровский край – 96 человек, Амурскую область – 80 человек, Магаданскую область – 13 человек, Сахалинскую область – 16 человек, Чукотский автономный округ – 5 человек.