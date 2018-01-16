В ближайшие пять лет в Хабаровске запланировано строительство шести новых школ. Их хотят возвести в новых жилых микрорайонах краевого центра. Об этом депутатам Хабаровской думы сообщила начальник управления образования администрации города Ольга Тен на заседании комитета по социальным вопросам. «Перспектива строительства у нас есть. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Мы на 2019 год вошли в программу по строительству школы на 800 мест в Волочаевском городке, затем мы планируем строить школы в микрорайоне «Строитель», между улицами Истомина и Комсомольской, на улице Суворова, в микрорайоне «Прибрежный» и на улице Воронежской», — отметила Ольга Тен. Строительство новых образовательных учреждений и пристроек позволит дополнительно создать 9 тысяч мест для учеников. Администрация города также активно работает по ликвидации в школах второй смены. Сейчас доля обучающихся во вторую смену в городе составляет 10,6 %. По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился на 6 %.

Как отметила начальник профильного управления, все учащиеся 10-11 классов учатся в одну смену. В 2017 году перешли на односменный режим работы все школы посёлка имени Горького. Это стало возможным после открытия второго здания школы № 37 на улице Воровского. Из муниципального бюджета на строительство было выделено 210 миллионов рублей. Также в прошлом году введено в эксплуатацию здание образовательного учреждения на 800 мест в микрорайоне «Ореховая сопка». На возведение «космической» школы были выделены средства из бюджетов всех уровней. Учреждение примет учащихся после получении необходимой лицензии.