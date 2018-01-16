Олег Гроо: «Качеством содержания дорожной сети удовлетворены 60% хабаровчан». Об этом начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска рассказал в ходе заседания комитета городской думы по городскому хозяйству. Он привел статистику опроса портала «Голос 27». Как рассказал Олег Гроо, таких результатов удалось добиться при непростых финансовых условиях. На содержание дорожной сети в 2017 году было выделено 386 миллионов рублей, 200 из которых предназначалось на зимнее содержание. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Фактически финансируется 27% работ от норматива. Поэтому мы уделяем особое внимание трассам, по которым двигаются автобусы и троллейбусы. С момента первого снегопада мы не допустили ни одного сбоя в работе общественного транспорта», — рассказал он. По информации начальника управления дорог, предприятия благоустройства придерживаются определенной тактики: снег после очистки трассы складируют на газон или ливневую канализацию. Часть вывозится, часть остается. «Вывоз одного кубометра снега обходится в 350 рублей.

Всего, по расчетам, с начала первого снегопада 14 ноября 2017 года на улично-дорожную сеть у нас выпало более 1,3 миллиона кубометров осадков. Чтобы все это вывезти, необходим бюджет, который намного больше, чем у нас есть. Кроме того, в этом году для нас недоступен полигон хранения снега по улице Карла Маркса, 205. Среднее расстояние перевоза на это снегохранилище составляло 3-5 км. Надзорные органы установили новое место в Южном микрорайоне на улице Прогрессивной. Среднее «плечо» для машины из центра города составляет 11 км.

Если мы и дальше будем размещать полигоны на таких расстояниях, то средств на уборку снега потребуется больше», — отметил Олег Гроо. Народных избранников интересовали вопросы уборки улиц, находящихся на периферии, подъездов к торговым сетям и магазинам, пользующимся популярностью у горожан, а также случаи завала проездов во дворы во время работы механизированной колонны на прилегающих улицах. Отвечая на вопросы депутатов, докладчик отметил, что в городе более 1000 дорог, и в ведении муниципалитета находятся чуть менее 400 из них.

«Конечно, все дороги включены в список очистки от снега. Но согласно финансированию, кратность уборки на периферийных дорогах меньше, чем на приоритетных трассах, по которым пролегают маршруты общественного транспорта. Что касается торговых сетей, то согласно правилам благоустройства подъезды к своим объектам коммерческие структуры должны чистить сами», — рассказал парламентариям Олег Гроо. «Что касается заваленных проездов во дворы, то это единичные случаи. Сейчас мы применяем практику, когда в составе механизированной колонны грейдеров есть машина, оснащенная щеткой.

Она либо сразу убирает завал, либо делает это позже. Не было такого случая, чтобы кто-то в Хабаровске застрял на въезде в свой двор», — подчеркнул он. Ежедневно во всех районах города на уборке трасс от снега работает до 80 единиц техники. Ночью эти работы выполняют около 60 машин. На сегодняшний день с городских трасс убрано более 104 тысяч кубометров снега и смета. На борьбу с гололедом и накатом израсходовано 22 тысячи тонн песчано-соляной смеси, 220 тонн противогололедного материала и 80 тонн технической соли.