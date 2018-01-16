В Хабаровском крае готовятся к крещенским купаниям

На Крещение, 19 января на водоемах Хабаровского края будут организованы 38 купелей для совершения омовения в освященной воде и мест для набора воды.

По данным Главного управления МЧС по краю, в Хабаровске крещенские купания пройдут: на пруду возле Храма Серафима Саровского (парк «Северный»), протоке Амурская (район села Красная речка), затоне завода имени Кирова, также омовения можно совершить в двух искусственных купелях — на площадке у строящегося храма в пос. Горького и возле нижнего храма Спасо-Преображенского кафедрального собора. (Полный список купелей и мест набора воды в приложении). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В преддверие праздника проруби проверят сотрудники ГИМС. Они осмотрят состояние льда на данных участках, его качество и безопасность для массового выхода людей на водоём. Также внимание будет уделено установке специального помоста, нескользящей поверхности на лестницах и т.д.

Во время проведения крещенских купаний рядом с купелями будут дежурить спасатели, сотрудники пожарной охраны, полиции, бригады «скорой помощи», представители муниципалитетов. Всего планируется задействовать более 300 человек и 50 единиц техники.