Мемориал Владимира Гаврилова

В спортивном зале бывшего Дальневосточного университета кооперации состоялось традиционное открытое первенство Хабаровска по дартсу, посвящённое памяти тренера-преподавателя Владимира Гаврилова.

44 года Владимир Викторович преподавал физическую культуру в Дальневосточном университете кооперации (первоначально это был Хабаровский техникум кооперации), создал в университете первый на Дальнем Востоке студенческий дартс-клуб. Последние пять лет, также, преподавал азы старинной английской игры дартс в Хабаровском физкультурно-спортивном клубе «Эдельвейс», готовил девушек и юношей к соревнованиям. Ученики Владимира Гаврилова много раз становились победителями чемпионатов Хабаровского края и Дальнего Востока, а также победителями и призёрами чемпионатов и первенств России. Ежегодно в соревнованиях непременно участвуют ученики Владимира Викторовича.

— Мы, также, приглашаем и новичков, кто ещё только познакомился с игрой дартс, — говорит президент Хабаровской краевой федерации дартса Александр Жалимов.

Соревнования проводятся по олимпийской системе в классической номинации «501» со списыванием очков до нуля. В личном зачёте у женщин и мужчин победили хабаровчанка, мастер спорта Дарья Пивнюк и кандидат в матера из посёлка Эльбан Амурского района Сергей Ходжер, переигравшие в финале хабаровчанку Наталью Хандошкину и Олега Шумского из Амурска. Третье место заняли хабаровчане Дарья Иорданошвили и Адалат Гулиев.

Примечательно, что среди женщин в общем зачёте пятое место сумела занять семилетняя Злата Денина из Хабаровска. Родители Златы Елена и Евгений Денины тоже участвовали в соревнованиях, но их результаты оказались скромнее. Увлеклись игрой дартс Денины, и стали регулярно тренироваться лишь в сентябре минувшего года.

В соревнованиях участвовали дартсмены из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Амурска, Комсомольского и Солнечного районов.

Владимир БОДАГОВ