Анисимов: «Итоги социально-экономического развития города мы оцениваем на твердую «четверку». Основные макроэкономические показатели в городе продемонстрировали тенденцию к росту. Начальник управления экономического развития администрации города Александр Анисимов сообщил, что в целом в дальневосточной столице складывается позитивная социально-экономическая среда. «Основные экономические показатели имеют тенденцию к росту по отношению к 2016 году. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Это позволило нам выполнить бюджет города с запланированным объемом в более чем 14 миллиардов рублей доходов. Ожидаем, что бюджет по итогам года будет профицитным», — сказал Александр Анисимов. Не выполнила план строительная отрасль. В 2017 году в городе было сдано 174 тысячи квадратных метров жилья вместо запланированных 298 тысяч. Свой вклад в это внесли несданные дома Министерства обороны и проблемные объекты «Дальспецстроя».

Одним из индикаторов устойчивого развития территории является показатель численности населения. К первому января 2018 года в городе насчитывалось 617 564 человек, что выше уровня 2016 года на 1322 чел. «Характерно, что естественный прирост населения в 2017 году не ушел в минус. Да, прирост небольшой – за прошлый год он составил 71 человек. Но на фоне того, что в России в целом наблюдается демографический провал, для нас это очень важный показатель», — отметил чиновник. Еще одним важным критерием здоровой экономики является число субъектов малого и среднего предпринимательства. В настоящее время в федеральный реестр внесено 36 тысяч малых и средних предприятий города.

«Необходимо отметить, что предпринимателям оказывается всесторонняя поддержка со стороны федеральных, региональных и местных органов власти. Если оценивать общую её долю в денежном эквиваленте, то эти меры помощи можно оценить в сумму более 5 миллиардов рублей. Городская доля составляет около 350 миллионов рублей», — сказал экономист. В экономику города в прошлом году было направлено 73 миллиарда рублей инвестиций, что составляет 106 процентов по отношению к 2016 году. «Администрация города в прошлом году провела большую работу по улучшению инвестиционного климата в Хабаровске.

Мы первыми создали проектный офис по инвестициям, активно исполняем дорожные карты, подписанные губернатором Хабаровского края. Практически в два раза сокращены сроки предоставления земельных участков под строительство, сокращено время прохождения ряда административных процедур. Например, для строителей это минус 12 процедур, которые мы сразу исключили», — сказал Александр Анисимов. В целом итоги социально-экономического развития города можно оценить на твердую «четверку» – резюмировал Александр Анисимов.