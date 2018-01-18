Хабаровчане оплатили проезд в общественном транспорте электронными картами уже 100 тысяч раз. Все транзакции были успешными. Как отметил начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый, система безналичных расчетов в общественном транспорте дальневосточной столицы действует уже 23 дня. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Она внедрена на 20 маршрутах, но пока ей воспользовался только 1% пассажиров. Узнать автобусы, в которых можно рассчитаться картой, брелоком или браслетом, просто: впереди и по боку машины размещена информация о том, что в салоне есть оборудование, способное принимать безналичную оплату проезда. Наличный расчет на борту при этом, конечно же, никто не отменял», — сообщил он.

«Особо обращаю внимание жителей города на обязательное наличие билета при проезде в общественном транспорте! На всех маршрутах, подключенных к системе «Электронный проездной – Хабаровск», им является чек из терминала. Необходимо требовать такой билет у кондуктора/водителя и сохранять его на протяжении всей поездки», — подчеркнул Сергей Суковатый и отметил, что время от времени представители контрольно-ревизионной службы будут в обязательном порядке проверять пассажиров на наличие у них как чеков, так и обычных билетов (в зависимости от такого, каким способом был оплачен проезд).

«Замечу особо, что проезд необходимо оплачивать не на выходе, как многие привыкли, а на входе в транспортное средство, чтобы контролер, идущий следом, не смог предъявить вам никаких претензий», — дал он совет.

Чек, по словам Сергея Суковатого, лучше не терять: «Это документ, в котором отражены сведения о перевозчике, время нахождения автобуса (и вас в нем) на маршруте. В случае возникновения каких-то экстренных ситуаций вы всегда сможете подтвердить этим чеком свое действительное пребывание на борту именно этого конкретного транспортного средства». Как было отмечено выше, пока картами для оплаты проезда пользуется крайне малое число пассажиров. Для популяризации этого вида расчетов транспортники намерены кое-что предпринять.

«В первом полугодии текущего года перевозчики намерены ввести дифференцированную систему оплаты: за наличные будет ехать дороже, чем по карте – билет, оплаченный по ней, будет стоить дешевле. А еще мы прорабатываем систему бонусов, построенную на количестве совершенных горожанами и оплаченных безналично поездок. К примеру: совершили вы 30 поездок, оплатили их картой, и 31-я поездка вам – бесплатно. Но это пока проект. Есть и еще кое-какие «наброски» — думаем, считаем», — поделился новостями Сергей Суковатый.

Напомним, что сейчас в Хабаровске для удобства пассажиров оплата проезда может быть совершена: наличными денежными средствами; единой транспортной картой (брелоком AIRTAG, браслетом); бесконтактной банковской картой любого банка. Приобрести единую транспортную карту можно в пунктах продажи, расположенных: на ресепшн гостиничного комплекса «Пять звезд» (ул. Суворова 8); в офисах туристической компании «Пять звезд» (ул. Воронежская, 19 и ул. Пушкина, 25); в МБУ «Хабаровский межотраслевой навигационно-информационный центр» (ул. Ким Ю Чена, 44б). Телефон для справок: (4212) 91-02-02. Стоимость единой транспортной карты и брелока AIRTAG составляет по 100 рублей за штуку, а вот «проездной» браслет обойдется несколько дороже – в 350 «целковых». Пополнить транспортные карты, брелоки AIRTAG и браслеты можно в любом отделении и терминальной инфраструктуре Сбербанка: банкоматах, информационно-платежных