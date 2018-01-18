Хабаровский «Горзеленстрой» начал приём заявок на покупку тюльпанов к 8 марта. В этом году к Международному женскому дню в муниципальном питомнике высадили более 10 тысяч тюльпанов элитных сортов фиолетового, розового, жёлтого, красного, белого и других цветов. Стоимость одного цветка осталась на уровне прошлого года – 70 рублей за штуку. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Спрос у горожан на тюльпаны от местного производителя высок, поэтому формировать заявки от хабаровчан начали заранее. В «Горзеленстрое» уточнили, что букет могут собрать по индивидуальному желанию покупателя. Реализовывать цветы будут с 1 по 8 марта. Более подробную информацию можно получить в отделе продаж «Горзеленстроя» по телефонам: 78-44-93, 78-44-95.