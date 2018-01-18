Минвостокразвития России предлагает увеличить амурскую ТОР

Минвостокразвития России внесло в Правительство РФ предложение о расширении ТОР «Приамурская», созданной на территории Амурской области.

«Мы постоянно расширяем границы ТОРов. С чем это связано? Инвесторы говорят: а нас вот эта локация интересует. Хорошо, значит здесь и будет ТОР. Мы вносим поправки в постановление правительства, и границы ТОР устанавливаются там, где инвестор планирует реализовать свой проект. ТОРы идут за инвесторами», – отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Благодаря изменению границ ТОР и преференциям, предоставляемым режимом, инвестор построит комбикормовый завод мощностью 68,4 тысяч тонн для выпуска полнорационных кормов на основе кукурузы и сои. Потребителями продукции станут предприятия как самого региона, так и других субъектов ДФО – Приморья, Республики Саха (Якутия), Хабаровского края. Предполагаемый объем инвестиций составит более 186,6 млн рублей частных инвестиций. Будет создано около 90 новых рабочих мест.

ТОР «Приамурская» создана постановлением Правительства России 21 августа 2015 года. ТОР размещена на территории Благовещенского и Ивановского районов Амурской области Дальневосточного Федерального округа, основная ее специализация – логистика и промышленность. В настоящее время резиденты ТОР «Приамурская» реализуют 4 проекта с объемом инвестиций 124,7 млрд рублей.

Отметим, что сегодня на Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития: «Индустриальный парк «Кангалассы», «Южная Якутия» (Республика Саха (Якутия); «Беринговский» (ЧАО); «Белогорск», «Приамурская», «Свободный» (Амурская обл.); «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск» (Хабаровский край), «Надеждинская», «Большой Камень», «Михайловский», «Нефтехимический» (Приморский край); «Камчатка» (Камчатский край); «Южная», «Горный воздух» , «Курилы» (Сахалинская обл.), «Амуро-Хинганская» (ЕАО).