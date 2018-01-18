Хабаровск готовит красочную церемонию открытия чемпионата мира-2018 по хоккею с мячом!

Главной изюминкой вечера станет лазерное шоу на поле арены «Ерофей», которое начнется в 19:00.

Попасть на него смогут все обладатели абонементов и билетов на матч Россия – Норвегия. Дирекция чемпионата рекомендует 29 января, в первый день чемпионата, прийти на час раньше, ведь еще до начала шоу состоятся различные развлекательные мероприятия, конкурсы, а также процедура специального гашения, посвященная международному турниру.

Спецгашение проводится Почтой России и организуется по традиции в честь выдающихся событий или памятных дат. Специально для этой процедуры изготавливается штемпель, который впоследствии уничтожается, и все погашенные им почтовые марки и конверты автоматически превращаются в коллекционные экземпляры. Кроме того все желающие смогут тут же отправить письменный привет в фирменном конверте своим родственникам и друзьям.

Внимание, начало торжественного гашения в 18:40!

И затем всех гостей будут ждать в чаше арены, где в 19:00 начнётся церемония открытия чемпионата мира. В её подготовке участвовали около 100 человек.

«Впервые церемония открытия чемпионата мира по хоккею с мячом будет такой масштабной в Хабаровске. Также впервые зрители станут непосредственными участниками церемонии, частью чемпионата мира. Они увидят лазерное шоу, в основу которого легла туристическая привлекательность Хабаровского края. Её продемонстрируют достопримечательности, которые выбирали сами жители региона», — рассказала событийный продюсер дирекции чемпионата мира Валентина Олексенко.

После лазерного шоу в арене «Ерофей» устроят световой флешмоб, в нем примут участие и пришедшие на матч болельщики, каждый из которых получит разноцветный фонарик, а волонтеры подскажут, какие движения им выполнять. В продажу такие подарки не поступят, они станут эксклюзивными презентами для болельщиков.

В завершение церемонии зрителям покажут оригинальное представление команд-участниц турнира. Каким именно оно будет, организаторы держат в секрете, но намекают: это будет высокотехнологичное шоу с применением цифровых технологий.

Если поторопиться, то ещё можно успеть купить билет на первую игру и на церемонию октрытия. Цены начинаются от 300 рублей.