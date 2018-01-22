Утверждена официальная символика к 160-летию Хабаровска. Дальневосточная столица встретит юбилей в «оранжевом настроении». Важное для города решение о его праздничном визуальном стиле было принято в минувшую субботу на заседании оргкомитета по подготовке ко Дню города. Вскоре бренд-бук будет размещен на сайте городского департамента архитектуры, строительства и землепользования. Его содержимым каждый, кто захочет использовать юбилейную символику, сможет распорядиться бесплатно. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Об этом рассказал начальник отдела наружной рекламы и регистрации информационных конструкций департамента Василий Аристов. Все гениально – просто, потому разработчики концепции юбилейной символики Хабаровска пошли именно этим путем, сочетав простые и эффектные изображения и символы.

Праздничный логотип состоит из круга, числа «160» и слова «Хабаровск». В основе символа празднования – круговая композиция с нанесенными на нее пересечениями красных линий с графическими элементами (звезда, круг, квадрат) и с разноцветным заполнением в оттенках синего, зеленого, желтого, красного и оранжевого цветов. Последний, пожалуй, — базовый: как самый «летний» и «веселый». Переплетение линий на круге отображает карту исторического центра Хабаровска в границах «р. Амур – ул. Ленинградская» и «Казачья гора – ул. Ленина», где выделяются Амурский и Уссурийский бульвары, а также Гродековский парк.

Графически элементы – не просто рисунки, а условные обозначения: звезды – Утес, Казачья гора, площадь «Город воинской славы», ж/д вокзал, Амурский мост и Городской дворец культуры; квадраты – здания правительства Хабаровского края и мэрии; круги – памятники Муравьеву-Амурскому, Дьяченко, Хабарову и мемориал «Стела Героев». Отдельным знаком («арена») обозначен стадион имени Ленина. Свое внимание на форме круга дизайнеры сосредоточили неслучайно.

Круг – первичный образ единства и бесконечности, знак абсолюта и совершенства (именно к идеалу стремится наш город в своем развитии). Круг, к тому же, — общепринятый символ солнца, а, значит, – жизни, радости, праздника. Расположение символа в эмблеме соответствует восходящему на востоке солнцу. В арсенале также ассоциации с другими праздничными образами – воздушным шаром, тортом, фруктами. Линии и звезды напоминают нам о салюте и праздничных гирляндах. Не исключено, жители дальневосточной столицы, обладающие, как известно, хорошим чувством юмора, усмотрят в юбилейном символе «Планету Хабаровск» или же его глобус. Как отметил Василий Аристов, логотип будет использоваться в наружной рекламе, на сувенирной и полиграфической продукции, в интернете и СМИ.

Уже с середины февраля в печать запустят 350 баннеров, которые призваны обеспечить единство праздничного убранства краевого центра и украсить улицы и фасады зданий. На их переднем плане, конечно же, будет красоваться юбилейный символ, а вот фоном станут фотографии самых узнаваемых и любимых хабаровчанами уголков города. Яркие виды будут отобраны по всем районам Хабаровска – с каждого по 5-6 фотографий. «Замечу особо: у нас сегодня в городе всего 1300 рекламных конструкций. То есть, более трети из них будут заняты праздничной символикой ко Дню города. Особое очарование ей придадут иллюминация и ночное освещение, в частности – периметральная подсветка.

Сейчас ею оснащены 400 рекламных конструкций, а к городскому юбилею надеемся укомплектовать все. Вдобавок ко всему – предприниматели самостоятельно изготовят и разместят на своих предприятиях юбилейные атрибуты города. В общем, праздника много не бывает», — сказал он. Безусловно, помимо праздничной символики к своему юбилею город готовит большую программу, но, по задумке организаторов, большинство ее составляющих должны стать для жителей и гостей Хабаровска сюрпризом, а посему разглашению пока не подлежат.