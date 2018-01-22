Вячеслав Шпорт: Хабаровский край продолжится финансирование научных исследований в вузах

В ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре Губернатор Вячеслав Шпорт провел встречу с руководителями местных вузов и представителями профессорско-преподавательского состава. Диалог состоялся в Амурском гуманитарно-педагогическом государственном университете.

Ректоры КнАГУ и АмГПГУ рассказали главе региона о стратегических направлениях развития своих учебных заведений, новых задачах по подготовке специалистов, уровне трудоустроенности выпускников в экономике региона. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Преподаватели обсудили с главой края перспективы реализации крупных экономических проектов, планы по дальнейшему финансированию научных исследований в вузах.

Вячеслав Шпорт подчеркнул, что в новом 2018 году грантовая система финансирования научных работ сохранится. В прошлом году из краевого бюджета было предоставлено 22 гранта на сумму 6,5 млн. рублей. Треть проектов выполнена учеными из Комсомольска-на-Амуре.

«Сегодня мир стремительно меняется. Развитие высокотехнологичных производств, которые создаются у нас в крае, невозможно без проведения фундаментальных исследований. Причем очень важно, чтобы студенты принимали участие в научных изысканиях. Это позволяет сохранить существующие научные школы, создавать новые направления», — подчеркнул Губернатор края.

Также преподаватели спросили главу региона о планах по развитию базы отдыха «Шарголь» как детского центра. Комсомольские вузы готовы на этой площадке реализовывать образовательные программы по работе с одаренными детьми.

Вячеслав Шпорт поддержал эту идею. По его мнению, образцом здесь может стать центр «Сириус», которые открыт в Сочи по инициативе Президента России Владимира Путина.

«Сейчас решается вопрос передачи базы отдыха в краевую собственность. Кроме того, мы запланировали там строительство новых объектов с вводом в эксплуатацию в 2020 году. Университеты города заинтересованы в привлечении наиболее подготовленных абитуриентов, поэтому участие в разработке образовательных программ будущего центра – это не возможность для вузов, а необходимость», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.