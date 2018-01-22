24 ледовые переправы открыты в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается открытие ледовых переправ. На сегодняшний день движение транспорта разрешено на 24 зимних дорогах. Автозимники оборудованы в Верхнебуреинском, Тугуро-Чумиканском, Охотском, Хабаровском, Николаевском, Амурском, им. Полины Осипенко и им. Лазо районах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в комитете Правительства края по гражданской защите, всего этой зимой подано заявок на открытие 30 ледовых переправ. К вводу в эксплуатацию планируются еще зимние дороги в Верхнебуреинском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Охотском и Комсомольском районах. В ближайшее время инспекторы Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Хабаровскому краю планируют провести их освидетельствование.

Также специалисты ведомства осуществляют контроль за восемью традиционными местами зимней рыбалки. За прошедшие сутки зарегистрирован выход на лед 850 человек в шести местах в Охотском, Ванинском и Советско-Гаванском районах.

В ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю отметили, что ледовые дороги обустраивают лишь там, где образовалась достаточная толщина покрова. Перед этим их обследуют на безопасность. Населению рекомендовано пересекать водоемы строго по оборудованным переправам и только после их официального открытия. При возникновении опасности сотрудники МЧС рекомендуют немедленно сообщать по единому телефону спасения «112».