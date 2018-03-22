В Хабаровске сверстаны планы ремонта тепловых сетей. Стоит отметить, что эту зиму городское тепловое хозяйство «отстояло» гораздо лучше, чем в прошлом году. Как рассказал начальник отдела городского управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций Алексей Краснер, в период прохождения текущего отопительного сезона возникновение аварийных ситуаций на внутриквартальных тепловых сетях снизилось на 11,5% по сравнению прошлым. «А если брать с 2011 года, то снижение технологических отказов оборудования на внутриквартальных сетях составило 20,5%. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Что до магистральных тепловых сетей, то нештатных ситуаций на них в нынешнем отопительном сезоне не зафиксировано вовсе», — сообщил он. Отдельная «головная боль» хабаровских сетевиков – около 35 километров коммуникаций, принадлежавших ранее военному ведомству, а ныне внедренных под опеку муниципалитета. Львиная доля сетей (в том числе – тепловых) находится в неудовлетворительном, зачастую – просто в аварийном состоянии, но решать вопросы с приведением их в порядок придется, причем – безотлагательно. «В 2017 году на спасение этих теплосетей было израсходовано более 25 миллионов рублей.

На эти средства в районе ДОСов Большого Аэродрома отремонтировано без малого 900 погонных метров труб (теплосетей, водопровода и канализации). В году текущем на эти цели выделено 49,3 миллиона рублей. На них будет приведено в нормативное состояние 9 километров теплосетей и 2,5 км — водоснабжения», — сказал Краснер. По его словам, ремонтные работы — 2018, безусловно, коснутся не только армейских, но гражданских сетей – как магистральных, так и внутриквартальных. «Запланирована замена 10,6 км магистральных трубопроводов.

Продолжим реконструкцию тепломагистралей ТМ-25, ТМ-31 и ТМ-33 с увеличением диаметра труб. На эти цели будет израсходовано 659,4 миллиона рублей, и, хотя работы затронут практически все районы города, они не станут помехой для дорожного движения: необходимости в перекрытии улиц не возникнет. Планируется также отремонтировать 9,6 км внутриквартальных сетей на 264 миллиона рублей (это – минимальные цифры, так как после проведения гидравлических испытаний придется внепланово «латать» порывы и поврежденные участки. Ремонт будет осуществляться как за счет средств самого предприятия, так и муниципальной субсидии, которая составит в текущем году 27,54 миллиона рублей)», — сообщил Алексей Краснер. Также он отметил, что старт ремонту тепловых сетей будет дан, едва завершится текущий отопительный сезон. Это произойдет, как только среднесуточные атмосферные температуры будут не ниже +8°C и продержатся на этом уровне не менее пяти дней. Как правило, в Хабаровске это происходит в конце апреля – начале мая.