Глава Минвостокразвития обсудил с китайскими инвесторами их проекты в ДФО

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе рабочего визита в КНР провел ряд встреч с представителями китайского бизнеса. В частности, глава Минвостокразвития обсудил с президентом компании «Чжундин Дайри Фармин» господином Сунь Гоцяном вопросы реализации инвестиционного проекта в Приморском крае.

«Чжун Дин Дайри Фармин» является одним из крупнейших китайских агрохолдингов и входит в пятерку крупнейших производителей молока в КНР. Компания реализует в Приморском крае инвестиционный проект, который предполагает строительство десяти животноводческих комплексов с общим поголовьем 50 тысяч голов крупного рогатого скота и развитие собственной кормовой базы на площади 50 тысяч га. Объем планируемых инвестиций в ближайшие 5 лет составит не менее 302 млн долларов.

«Ежесуточно животноводческие комплексы будут производить 500 тонн экологически чистого молока. На наших комплексах будет создано больше 2 тысяч рабочих мест, большинство из которых предназначены для жителей Дальнего Востока», — рассказал господин Сунь Гоцян.

Далее глава Минвостокразвития провел переговоры с президентом Металлургической корпорации Китая, вице-президентом корпорации Минметалс господином Чжан Чжаосяном.

Компания сегодня рассматривает возможность участия в проекте освоения Малмыжского медно-порфирового месторождения в Хабаровском крае.

Александр Галушка рассказал китайским партнерам о возможностях государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке, а также о преференциях предоставляемых для резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

В рамках рабочего визита в КНР Министр по развитию Дальнего Востока также намерен провести деловые переговоры с представителями правительства Китая.

Напомним, 21 марта прошел официальный визит Министра РФ по развитию Дальнего Востока в КНДР (Пхеньян). В рамках которого глава Минвостокразвития провел 8-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

В ходе визита Александр Галушка посетил скульптурный комплекс на холме Мансудэ и возложил цветы к Монументу освобождения.

Глава российской делегации провел встречи с министром спорта КНДР Ким Иль Гуком и провел переговоры с Заместителем Премьера, Председателем Госплана КНДР Ро Ду Чером. В ходе визита Александр Галушка передал подарок от России для руководителя КНДР Ким Чен Ына.

Напомним, Дальний Восток является лидером по итогам 2017 года по росту прямых инвестиций в экономику округа. Макрорегион в целом показал рост инвестиций более чем на семнадцать процентов по итогам 2017 года, что составило 117,1 процента (в среднем по России этот показатель составил 104,4 процента). При этом из 17 процентов роста более половины составили инвестиции резидентов территорий опережающего развития и свободного порта, в том числе и иностранные.

26% всех иностранных инвестиций в России приходятся на Дальний Восток.