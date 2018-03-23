Лучники края завоевали «серебро» чемпионата России

Команда Хабаровского края стала серебряным призёром чемпионата России по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Участие в соревнованиях приняли больше 70 спортсменов из 17 регионов России. В финале соревнований в открытом классе хабаровские лучники – Александр Зубарь, Юрий Баранов и Алексей Верещагин – в упорной борьбе уступили сборной Московской области. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Основным стартом этого сезона для лучников с поражением опорно-двигательного аппарата стает чемпионат Европы. Также спортсмены выступят на кубке России, который начнётся 7 апреля. Затем их ждут сборы в Крыму и поездка на Кубок Европы в Италию, старт которого намечен на начало июня.

Напомним, в прошлом году хабаровчанин Александр Зубарь в паре с якутской спортсменкой Степанидой Артахиновой стал победителем Кубка Европы по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Кроме того, спортсмены Хабаровского края стали обладателями Кубка России 2017 года в командных состязаниях.