В этом году под посевную в крае отведут около 85 тысяч гектаров

Сельхозорганизации края готовятся к посевной. В этом году работы будут вестись на 84,8 тысячах гектаров. Приоритет будет отдан зерновым культурам. Их доля увеличится на 24 процента, сообщили в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По данным ведомства, большая часть посевных площадей придется на долю крупных сельскохозяйственных организаций – 53 тысячи гектаров. Около 18 тысячи гектаров планируют засеять личные подсобные хозяйства и 13,6 тысячи гектаров – крестьянско-фермерские.

«Посевная кампания стартует с хорошими показателями по обеспечению семенам – 97,8 процентов. Сельхозорганизации также закупили 2,8 тысяч тонн минеральных удобрений. Это почти 70 процентов от потребности. Кроме того, активно идет обеспечение предприятий ГСМ и сельхозтехникой. Осенью прошлого года произведен сев озимых пшеницы и ржи на 320 гектаров, что на 66,7 процентов выше показателей предыдущего года», — сообщила начальник отдела развития отраслей растениеводства, химизации и защиты растений министерства Валентина Четверикова.

Напомним, сельхозпредприятиям края оказывается несвязная поддержка в области растениеводства. В региональной казне на эти цели предусмотрено 60,2 млн рублей. В этом году на субсидию подано 17 заявок. Уже в апреле, после рассмотрения документов, заявители смогут возместить до ста процентов понесенных в 2017 году затрат.