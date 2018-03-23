375 тысяч квадратных метров жилья планируют ввести в крае в этом году

Перспективы развития жилищного строительства в Хабаровском крае рассмотрели на совещании в Правительстве региона под председательством вице-губернатора Сергея Щетнёва.

Основное внимание было уделено планам по увеличению объемов строительства социального жилья. Такую задачу в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ поставил Президент РФ Владимир Путин. Глава государства привел статистику, согласно которой в прошлом году около трех миллионов семей в России улучшили свои жилищные условия. Он поручил увеличить их число до 5 млн. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Большой спрос на новые квадратные метры в крае подтвердил и.о заместителя Председателя Правительства края по вопросам строительства Константин Пепеляев. По его словам, уже сегодня в регионе для молодых семей необходимо построить более 4 тысяч квартир, примерно столько же для инвалидов, ветеранов боевых действий, Великой Отечественной войны и детей-сирот, 8 тысяч квартир для переселенцев из аварийного фонда.

Наращивать темпы строительства жилья в крае планируют за счет комплексного освоения территорий, а также мер финансовой поддержки застройщиков. Именно по такому принципу в Хабаровске развивают новый микрорайон «Березки». Стоимость жилья для участников социальных программ здесь ниже среднекраевой. Кроме того, в регионе буду развивать крупнопанельное домостроение.

«Строительство в крае ведут 32 компании. По нашим планам до конца года в эксплуатацию будет введено около 375 тысяч кв. метров жилья, в том числе 127 тыс. за счет индивидуальных домостроений», — сказал Константин Пепеляев.

Участники заседания также обсудили переход на проектное финансирование в отрасли. В целях защиты прав дольщиков он предусматривает постепенный переход на кредитные линии для застройщиков. Таким образом к 2020 году строительные компании будут получать средства дольщиков только после передачи им квартир, а работу будут вести лишь на собственные или заемные средства. Это позволит очистить рынок от недобросовестных игроков, ужесточить ответственность за нарушение сроков сдачи объектов.

Участники совещания сошлись во мнении, что за время действия переходного этапа необходимо провести работу с кредитными организациями и в пилотном режиме отработать новый механизм. Внимание нужно уделить финансовому оздоровлению крупных строительных компаний региона.

«Защита прав участников долевого строительства наш неоспоримый приоритет. Нововведения в будущем позволят в значительной мере обезопасить наших граждан, переломив тенденцию на ипотечном рынке в пользу первичного жилья», — прокомментировал итоги совещания Сергей Щетнёв.