Толчком для выхода строительной отрасли из кризиса может стать снижение ставок кредитования для застройщиков. Об этом в ходе совещания, состоявшегося сегодня в правительстве Хабаровского края, заявил вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук. С каждым годом количество новостроек уменьшается, но потребность в жилье растет: уже сегодня в крае она составляет 30 тысяч квартир. По статистике в улучшении жилищных условий нуждаются молодые семьи (их потребность – 4 тысячи квартир). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Работникам социальной сферы, в том числе бюджетных учреждений, необходимо представить более тысячи квартир, но самая острая нужда в собственных «квадратах» — у малоимущих и граждан, проживающих в аварийном фонде (всего 19 тысяч квартир). При этом из-за кризиса в строительной отрасли горожане не спешат вкладывать свои кровные в приобретение жилья в строящихся домах: слишком велик риск остаться и без денег, и без квартиры. «С 2015 года возросло количество «долгостроев», увеличилось количество обманутых дольщиков.

По итогам 2017 года в Хабаровском крае площадь незавершенных объектов составляет более миллиона квадратных метров, из них 85% расположены в Хабаровске», — заявил Константин Пепеляев, и.о. заместителя председателя правительства края по вопросам строительства. Для того чтобы сделать недоступное для многих семей жилье доступным, разработан план мероприятий, включающий: снижение процентной ставки кредитования до 7-8%; уменьшение или полную отмену первоначальных взносов для заемщиков — участников государственных программ жилищного строительства.

Вице-мэр дальневосточной столицы Сергей Кравчук в ходе своего доклада отметил: «Банковская система, по моему мнению, должна также снизить и процентную ставку для застройщиков, у которых порой не хватает собственных оборотных средств. Если будет работать строительный комплекс, то будет успешно развиваться экономика города и края». Отметим, что в Хабаровске разработана программа комплексной жилищной застройки. Так, в микрорайоне «Березки» планируется возвести свыше 117 тыс. кв. м жилья (2798 квартир). Строительство ведется с привлечением средств государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». В «Березках» уже готовится к сдаче дом, в котором 165 семей приобрели квартиры по 35 тысяч рублей за кв. м.

Полностью освоить территорию с привлечение свыше 6 миллиардов инвестиций застройщик должен до 2027 года. Как отметили участники совещания, для снижения стоимости квадратного метра и увеличения темпов строительства в Хабаровске планируется использовать технологию «индустриального домостроения» — возведение домов из крупнопанельных плит. Мощности единственного в городе завода, выпускающего их, загружены пока на 14%, однако уже даны поручения по использованию этой технологии при массовой застройке территорий в микрорайонах «Ореховая сопка», а также по улицам Совхозной и Бондаря. На сегодняшний день среди муниципальных образований края Хабаровск занимает лидирующее место по строительству домов. В этом году планируется сдать 288 тысяч квадратных метров. На втором месте — Хабаровский район (46 тыс. кв. м), на третьем — Комсомольск-на-Амуре (21 тыс. кв. м)