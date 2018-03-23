Временные ограничения для большегрузов на время весенне-летнего периода 2018 года будут введены в Хабаровске с 26 марта. Сезонные ограничения на движение большегрузного транспорта, которые практикуются каждый год, в этом году продлятся с 26 марта по 4 мая. Аналогичные меры для отдельных видов «тяжеловесов» могут быть введены и летом, но только в том случае, если температура воздуха превысит 32 градуса. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как пояснили в городском управлении административно-технического контроля, весной ограничение связано с тем, что тяжелый транспорт разрушает дорожное покрытие, которое особенно уязвимо именно в период распутицы. В летние месяцы запрет объясняют высокими температурами, которые плохо влияют на состояние асфальта.

В период весеннего ограничения допустимая нагрузка на ось транспортного средства составит 3,5 тонны. Летом, если оно выдастся знойным, в период временного ограничения движение транспортных средств будет разрешено только с 22.00 до 10.00. Ограничения не распространяются на автомобильные дороги федерального значения и частные автомобильные дороги; международные перевозки грузов и пассажиров; пассажирские перевозки транспортом общего пользования по установленным маршрутам; перевозки бензина, дизельного топлива, керосина, мазута, пропана-бутана, угля; продовольственных товаров (кроме питьевого спирта, алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе), животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений, перевозки почты и почтовых грузов; транспортные средства и перевозку грузов, необходимых для предотвращения чрезвычайных ситуаций и пожаров, ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; перевозки детей транспортными средствами, принадлежащими дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, организациям дополнительного образования детей; транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Выявлять нарушителей временно введенной нормы будут четыре передвижных поста весового контроля в разных районах города. Нарушителям грозят серьезные штрафы в зависимости от размеров превышения нагрузок.