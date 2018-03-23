При отраслевой поддержке министерства строительства Хабаровского края и объединения организаций Союза Архитекторов России 5-8 апреля 2018 года состоится Х специализированная выставка, посвященная вопросам малоэтажного строительства, «Коттедж. Загородный дом 2018 ». На выставке будет представлен полный цикл работ и услуг: от приобретения земельного участка в собственность до строительства готового жилья «под ключ».

Активный загородный сезон начинается с приходом весны. Популярность малоэтажного домостроения в Дальневосточном регионе возрастает с каждым годом, что влечет за собой увеличение объемов строительства. На выставке «Коттедж. Загородный дом 2018» будут представлены достижения и возможности отечественных и зарубежных производителей современных технологий строительства домов малой этажности; материалы и услуги, необходимые для возведения и отделки объектов, их инженерного обеспечения и безопасности; новые идеи ландшафтной архитектуры; проекты комплексной и индивидуальной застройки; кредитование.

Концепция данной выставки ориентирована на разнообразные интересы. Выставочные экспонаты должны заинтересовать и представителей бизнеса, и специалиста в области малоэтажного домостроения, и рядового потребителя, желающего построить, отремонтировать или улучшить свой дом, коттедж, дачу. Студенты и учащиеся молодежь смогут вживую, не по книжкам, ознакомиться с новыми технологиями малоэтажного строительства и современными инженерными решениями.

В прошлом году более 70 участников из различных городов России- Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Благовещенска, Биробиджана, Иркутска, Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга демонстрировали свои технологии и услуги.

В деловой программе выставки планируются конференции, семинары и презентации компаний-участников. Дальневосточное объединение Союза архитекторов России организует ежегодный конкурс архитектурных проектов и построек малоэтажного домостроения. Для производителей строительной продукции традиционно пройдет конкурс «Золотая медаль Хабаровской Международной Ярмарки».

Как организаторы выставки мы надеемся, что выставка ««Коттедж. Загородный дом 2018»» станет мощной коммуникативной платформой для развития строительной отрасли всего Дальнего Востока.