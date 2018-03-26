«ТОРы — точки роста Хабаровского края» — обучающий семинар с таким названием прошел в Хабаровске. Его организовали управление инвестиционного развития администрации Хабаровска совместно с АНО «Агентство содействия инвесторам и разработчикам» (АНО «АСИР»). «Данный семинар мы проводим, чтобы облегчить путь для предпринимателей и рассказать про преференции, которые сейчас действуют для резидентов ТОСЭР. У нас 582 гектара находится под статусом территории опережающего развития, зарегистрировано 26 резидентов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

При этом все льготные режимы, которые были предусмотрены федеральными законодательными, краевыми и муниципальными актами распространяются на них. К примеру, только инвестиции в Индустриальный парк «Авангард» составляют 3,3 миллиарда рублей. Развивается ТОР «Ракитное» — в 2018 году там предусматривается строительство инфраструктурных объектов. Все это необходимо знать предпринимателям, чтобы понимать выгоды, которые дает им ТОР» — рассказал начальник управления инвестиционного развития администрации Хабаровска Иштван Брысин.

Как сообщил директор АНО «АСИР» Евгений Громов, в процессе работы выяснилось, что у большинства предпринимателей недостаточно информации о том, какие преимущества дает вступление в ТОСЭР. «Вопросов у бизнесменов возникает много по поводу работы на территориях опережающего развития. Мы пригласили на семинар специалистов, которые компетентны в этом.

Например, представители управляющей компании «ТОР-Хабаровск» смогут не только подробно рассказать о действующих льготах, но и ответить на сложные вопросы», — сказал он. Одна из проблем, волнующих бизнес-сообщество, — расширение границ ТОР на уже действующие предприятия. Директор Хабаровского завода строительной керамики Дмитрий Царенко говорит, что создание индустриального парка на территории его предприятия даст возможность получить статус резидента в самое ближайшее время. «Это позволит нам сократить налоги, получить беспошлинный ввоз оборудования, даст значительную экономию в производстве материалов, что, в свою очередь, повлечет снижение стоимости продукции на радость потребителям. Мы производим кирпич, строительные блоки для малоэтажного строительства, выпускаем и бетон. Действующие преференции ТОРов дадут толчок для дальнейшего развития нашего бизнеса», — отметил Царенко.